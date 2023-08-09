Тюменцы увидят самый яркий звездопад года

Тюмень вошла в список городов, где лучше всего будет виден звездопад Персеиды

10 августа 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут наблюдать падающие звезды невооруженным глазом Фото: Марина Молдавская © URA.RU Тюмень вошла в список городов, жителям которых будет лучше всего виден звездопад Персеиды. Его пик активности выпадет на ночь на 13 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода». «Тюменцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды. Метеорный поток лучше всего наблюдать в ночь на 13 августа, в районе полуночи и часа ночи. Ожидается до 100 падающих метеоров в час», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Погоды». Тюмень попала в список городов, которым повезло больше всего: в них в момент звездопада ожидается ясная погода без осадков. В целом пик активности ожидается в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Также хорошая видимость будет в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе. Специалисты советуют подготовиться к наблюдению заранее. Для этого стоит выехать на природу, подальше от городских огней.

Тюмень вошла в список городов, жителям которых будет лучше всего виден звездопад Персеиды. Его пик активности выпадет на ночь на 13 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода». «Тюменцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды. Метеорный поток лучше всего наблюдать в ночь на 13 августа, в районе полуночи и часа ночи. Ожидается до 100 падающих метеоров в час», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Погоды». Тюмень попала в список городов, которым повезло больше всего: в них в момент звездопада ожидается ясная погода без осадков. В целом пик активности ожидается в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Также хорошая видимость будет в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе. Специалисты советуют подготовиться к наблюдению заранее. Для этого стоит выехать на природу, подальше от городских огней.