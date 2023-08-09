Тюменская ЛДПР спаслась от ответственности благодаря протеже из управы

10 августа 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

На тюменскую ЛДПР пожаловались за покраску скамеек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская ЛДПР спаслась от ответственности за подкуп избирателей благодаря протеже в управе Калининского округа. Об этом сообщил источник URA.RU, предоставив официальное решение территориальной избирательной комиссии. «На днях на партию подали жалобу в территориальный избирком за незаконную агитационную деятельность. Кандидаты в депутаты гордумы Елагин и Сабиров покрасили лавочки и мусорки в городском сквере, за что и получили жалобу. Однако в дело вмешалась управа, которая заявила, что предоставила партийцам все расходные материалы», — поделился собеседник агентства. В распоряжении агентства имеется решение территориальной избирательной комиссии Восточного АО. «За счет регионального отделения ЛДПР ничего не приобреталось, кисти и краски выданы уполномоченными лицами по указанию Управы Калининского АО г. Тюмени. Флаги ЛДПР были выставлены, как ориентир для участников „Экологической акции“», — сказано в документе. Избирательная комиссия отказалась применять какие-либо санкции к партийцам. Как сообщают инсайдеры из политических кругов, чиновники тоже не хотят подставляться и пошли навстречу реготделению в последний раз. Следующее нарушение может стать для партии роковым. Ранее жалобу в избирком подали на другого кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская ЛДПР спаслась от ответственности за подкуп избирателей благодаря протеже в управе Калининского округа. Об этом сообщил источник URA.RU, предоставив официальное решение территориальной избирательной комиссии. «На днях на партию подали жалобу в территориальный избирком за незаконную агитационную деятельность. Кандидаты в депутаты гордумы Елагин и Сабиров покрасили лавочки и мусорки в городском сквере, за что и получили жалобу. Однако в дело вмешалась управа, которая заявила, что предоставила партийцам все расходные материалы», — поделился собеседник агентства. В распоряжении агентства имеется решение территориальной избирательной комиссии Восточного АО. «За счет регионального отделения ЛДПР ничего не приобреталось, кисти и краски выданы уполномоченными лицами по указанию Управы Калининского АО г. Тюмени. Флаги ЛДПР были выставлены, как ориентир для участников „Экологической акции“», — сказано в документе. Избирательная комиссия отказалась применять какие-либо санкции к партийцам. Как сообщают инсайдеры из политических кругов, чиновники тоже не хотят подставляться и пошли навстречу реготделению в последний раз. Следующее нарушение может стать для партии роковым. Ранее жалобу в избирком подали на другого кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова.