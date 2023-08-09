09 августа 2023

Тюменская ЛДПР спаслась от ответственности благодаря протеже из управы

© Служба новостей «URA.RU»
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Установочная конференция ЛДПР по выборам в ЕГД. Екатеринбург, партия лдпр
На тюменскую ЛДПР пожаловались за покраску скамеек Фото:

Тюменская ЛДПР спаслась от ответственности за подкуп избирателей благодаря протеже в управе Калининского округа. Об этом сообщил источник URA.RU, предоставив официальное решение территориальной избирательной комиссии.

«На днях на партию подали жалобу в территориальный избирком за незаконную агитационную деятельность. Кандидаты в депутаты гордумы Елагин и Сабиров покрасили лавочки и мусорки в городском сквере, за что и получили жалобу. Однако в дело вмешалась управа, которая заявила, что предоставила партийцам все расходные материалы», — поделился собеседник агентства.

В распоряжении агентства имеется решение территориальной избирательной комиссии Восточного АО. «За счет регионального отделения ЛДПР ничего не приобреталось, кисти и краски выданы уполномоченными лицами по указанию Управы Калининского АО г. Тюмени. Флаги ЛДПР были выставлены, как ориентир для участников „Экологической акции“», — сказано в документе. Избирательная комиссия отказалась применять какие-либо санкции к партийцам.

Как сообщают инсайдеры из политических кругов, чиновники тоже не хотят подставляться и пошли навстречу реготделению в последний раз. Следующее нарушение может стать для партии роковым. Ранее жалобу в избирком подали на другого кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова.

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Тюменская ЛДПР спаслась от ответственности за подкуп избирателей благодаря протеже в управе Калининского округа. Об этом сообщил источник URA.RU, предоставив официальное решение территориальной избирательной комиссии. «На днях на партию подали жалобу в территориальный избирком за незаконную агитационную деятельность. Кандидаты в депутаты гордумы Елагин и Сабиров покрасили лавочки и мусорки в городском сквере, за что и получили жалобу. Однако в дело вмешалась управа, которая заявила, что предоставила партийцам все расходные материалы», — поделился собеседник агентства. В распоряжении агентства имеется решение территориальной избирательной комиссии Восточного АО. «За счет регионального отделения ЛДПР ничего не приобреталось, кисти и краски выданы уполномоченными лицами по указанию Управы Калининского АО г. Тюмени. Флаги ЛДПР были выставлены, как ориентир для участников „Экологической акции“», — сказано в документе. Избирательная комиссия отказалась применять какие-либо санкции к партийцам. Как сообщают инсайдеры из политических кругов, чиновники тоже не хотят подставляться и пошли навстречу реготделению в последний раз. Следующее нарушение может стать для партии роковым. Ранее жалобу в избирком подали на другого кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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