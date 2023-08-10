Жители Курганской области не могут вызвать такси и дозвониться до перевозчиков

11 августа 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Жители региона пожаловались на таксистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Далматово (Курганская область) приходиться подолгу ждать таксистов, а дозвониться до перевозчиков «практически невозможно». Об этом рассказала местная жительница Татьяна в соцсети. «Что-то случилось? В городе таксисты бастуют, или что? Невозможно дозвониться и уехать куда-то даже днем, не говоря уже, что после 23:00. <…> Теперь таксисты Далматово работают только по деревням? По мелочи в городе никто ездить не хочет, или что?» — спрашивает Татьяна в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под сообщением развернулась дискуссия. О похожей проблеме сообщили жители Шадринска и Катайска. По мнению пользователя Андрея Андреева, в малых городах таксистам невыгодно работать из-за низких тарифов и малого числа заявок. Ночью — бывает больше, но никому не хочется за ту же цену возить пьяных. К тому же новый закон о такси вынуждает частников прекратить свою деятельность, отмечает он. В начале 2023 года жители областного центра жаловались на время ожидания таксистов — в городе дефицит водителей. URA.RU выяснило, что агрегаторы при этом придумывают различные способы, чтобы увеличить число машин на линии и не лишиться клиентов. В департаменте экономического развития Курганской области объясняли, что стоимость проезда в такси растет из-за нерегулируемых цен. Новые правила перевозки пассажиров, которые вступят в силу с 1 сентября, приведут к подъему тарифов до 20%. Об этом URA.RU сообщал представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах России Владимир Герасименко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Далматово (Курганская область) приходиться подолгу ждать таксистов, а дозвониться до перевозчиков «практически невозможно». Об этом рассказала местная жительница Татьяна в соцсети. «Что-то случилось? В городе таксисты бастуют, или что? Невозможно дозвониться и уехать куда-то даже днем, не говоря уже, что после 23:00. <…> Теперь таксисты Далматово работают только по деревням? По мелочи в городе никто ездить не хочет, или что?» — спрашивает Татьяна в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под сообщением развернулась дискуссия. О похожей проблеме сообщили жители Шадринска и Катайска. По мнению пользователя Андрея Андреева, в малых городах таксистам невыгодно работать из-за низких тарифов и малого числа заявок. Ночью — бывает больше, но никому не хочется за ту же цену возить пьяных. К тому же новый закон о такси вынуждает частников прекратить свою деятельность, отмечает он. В начале 2023 года жители областного центра жаловались на время ожидания таксистов — в городе дефицит водителей. URA.RU выяснило, что агрегаторы при этом придумывают различные способы, чтобы увеличить число машин на линии и не лишиться клиентов. В департаменте экономического развития Курганской области объясняли, что стоимость проезда в такси растет из-за нерегулируемых цен. Новые правила перевозки пассажиров, которые вступят в силу с 1 сентября, приведут к подъему тарифов до 20%. Об этом URA.RU сообщал представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах России Владимир Герасименко.