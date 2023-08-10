Жители Курганской области не могут вызвать такси и дозвониться до перевозчиков

В Далматово (Курганская область) приходиться подолгу ждать таксистов, а дозвониться до перевозчиков «практически невозможно». Об этом рассказала местная жительница Татьяна в соцсети.
«Что-то случилось? В городе таксисты бастуют, или что? Невозможно дозвониться и уехать куда-то даже днем, не говоря уже, что после 23:00. <…> Теперь таксисты Далматово работают только по деревням? По мелочи в городе никто ездить не хочет, или что?» — спрашивает Татьяна в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях под сообщением развернулась дискуссия. О похожей проблеме сообщили жители Шадринска и Катайска.
По мнению пользователя Андрея Андреева, в малых городах таксистам невыгодно работать из-за низких тарифов и малого числа заявок. Ночью — бывает больше, но никому не хочется за ту же цену возить пьяных. К тому же новый закон о такси вынуждает частников прекратить свою деятельность, отмечает он.
В начале 2023 года жители областного центра жаловались на время ожидания таксистов — в городе дефицит водителей. URA.RU выяснило, что агрегаторы при этом придумывают различные способы, чтобы увеличить число машин на линии и не лишиться клиентов. В департаменте экономического развития Курганской области объясняли, что стоимость проезда в такси растет из-за нерегулируемых цен. Новые правила перевозки пассажиров, которые вступят в силу с 1 сентября, приведут к подъему тарифов до 20%. Об этом URA.RU сообщал представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах России Владимир Герасименко.
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