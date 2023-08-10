Карп клевал только на горох, сообщил рыбак (архивное фото)
Житель Кургана Алексей Целищев похвастался уловом карпов после рыбалки на озере Теренколь. По его словам, общее впечатление испортила погода.
«Сгонял на Теренколь. Попал на смену погоды, но немного половил все-таки. Карп клевал только на горох, остальное — игнорировал. Дистанция метров 80. Скормил два ведра корма», — пояснил рыбак в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее еще один житель областного центра хвастался улов окуней. Горожанин рыбачил на реке Тобол.
Карп клевал на горох, а от остальной приманки отказывался, пояснил курганский рыбак
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