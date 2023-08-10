10 августа 2023

Рыбак из Кургана похвастался уловом карпов на озере Теренколь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль. Челябинская область , рыбак, рыбалка, озеро, сумерки, отдых на природе, лето, природа
Карп клевал только на горох, сообщил рыбак (архивное фото) Фото:

Житель Кургана Алексей Целищев похвастался уловом карпов после рыбалки на озере Теренколь. По его словам, общее впечатление испортила погода.

«Сгонял на Теренколь. Попал на смену погоды, но немного половил все-таки. Карп клевал только на горох, остальное — игнорировал. Дистанция метров 80. Скормил два ведра корма», — пояснил рыбак в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее еще один житель областного центра хвастался улов окуней. Горожанин рыбачил на реке Тобол.

Карп клевал на горох, а от остальной приманки отказывался, пояснил курганский рыбак
Карп клевал на горох, а от остальной приманки отказывался, пояснил курганский рыбак
Фото:

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Житель Кургана Алексей Целищев похвастался уловом карпов после рыбалки на озере Теренколь. По его словам, общее впечатление испортила погода. «Сгонял на Теренколь. Попал на смену погоды, но немного половил все-таки. Карп клевал только на горох, остальное — игнорировал. Дистанция метров 80. Скормил два ведра корма», — пояснил рыбак в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». Ранее еще один житель областного центра хвастался улов окуней. Горожанин рыбачил на реке Тобол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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