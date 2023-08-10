Карп клевал только на горох, сообщил рыбак (архивное фото) Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Житель Кургана Алексей Целищев похвастался уловом карпов после рыбалки на озере Теренколь. По его словам, общее впечатление испортила погода.

«Сгонял на Теренколь. Попал на смену погоды, но немного половил все-таки. Карп клевал только на горох, остальное — игнорировал. Дистанция метров 80. Скормил два ведра корма», — пояснил рыбак в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее еще один житель областного центра хвастался улов окуней. Горожанин рыбачил на реке Тобол.