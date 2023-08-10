К ТПП Тюменской области присоединились компании с финансовыми трудностями

Президент тюменской ТПП Ольга Езикеева считает, что пока предприятие не признано банкротом, у него есть шанс выйти из кризиса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ряды торгово-промыленной палаты Тюменской области вступили несколько предприятий, работающих с убытками последние несколько лет. Список новых участников региональной ТПП опубликован на официальном сайте союза.

«Состоялось торжественное вручение членских билетов новым резидентам Союза „Торгово-промышленная палата Тюменской области“. Компании, которые вступают в Союз, получают гарантированную помощь и поддержку на всех стадиях становления бизнеса», — говорится в сообщении.

в приведенном списке фигурируют несколько предприятий, чье финансовое положение в данный момент неустойчиво. Принадлежащий холдингу ARSIB «Ялуторовский мясокомбинат», по данным СБИС, работает с убытками с 2016 года и ранее неоднократно попадался на нарушениях ветеринарного и санитарного законодательства. ООО «Цементсервис» ушло в минус в 2022 году, в настоящий момент имеет высокий риск задержки платежей и околонулевую рентабельность. А «Лесстройинвест» согласно СБИС в последние 10 лет не ведет деятельность и не предоставила достоверных сведений по ЕГРЮЛ.

По мнению президента региональной ТПП Ольги Езикеевой, прием таких компаний в состав палаты может стать для них спасательным кругом. специально для работы с ними в союзе создан комитет по антикризисному управлению. «У нас примеры есть спасенные предприятия и с банкротной процедурой. Предприятиям с проблемами мы не имеем морального права сказать: „разбирайся-ка, друг, один“. Куда бежать предприятию? Нужен взгляд со стороны», — пояснила URA.RU Езикеева.

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