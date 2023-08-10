10 августа 2023

Торгово-промышленная палата Тюменской области поддерживает убыточные компании. Скрин

К ТПП Тюменской области присоединились компании с финансовыми трудностями
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги работы Торгово-промышленной палаты. Тюмень , изикеева ольга
Президент тюменской ТПП Ольга Езикеева считает, что пока предприятие не признано банкротом, у него есть шанс выйти из кризиса Фото:

В ряды торгово-промыленной палаты Тюменской области вступили несколько предприятий, работающих с убытками последние несколько лет. Список новых участников региональной ТПП опубликован на официальном сайте союза.

«Состоялось торжественное вручение членских билетов новым резидентам Союза „Торгово-промышленная палата Тюменской области“. Компании, которые вступают в Союз, получают гарантированную помощь и поддержку на всех стадиях становления бизнеса», — говорится в сообщении.

в приведенном списке фигурируют несколько предприятий, чье финансовое положение в данный момент неустойчиво. Принадлежащий холдингу ARSIB «Ялуторовский мясокомбинат», по данным СБИС, работает с убытками с 2016 года и ранее неоднократно попадался на нарушениях ветеринарного и санитарного законодательства. ООО «Цементсервис» ушло в минус в 2022 году, в настоящий момент имеет высокий риск задержки платежей и околонулевую рентабельность. А «Лесстройинвест» согласно СБИС в последние 10 лет не ведет деятельность и не предоставила достоверных сведений по ЕГРЮЛ.

По мнению президента региональной ТПП Ольги Езикеевой, прием таких компаний в состав палаты может стать для них спасательным кругом. специально для работы с ними в союзе создан комитет по антикризисному управлению. «У нас примеры есть спасенные предприятия и с банкротной процедурой. Предприятиям с проблемами мы не имеем морального права сказать: „разбирайся-ка, друг, один“. Куда бежать предприятию? Нужен взгляд со стороны», — пояснила URA.RU Езикеева.

Ранее URA.RU рассказало о том, какие причины приводят современный бизнес к банкротству. Среди них есть как объективные, так и зависящие от самих предпринимателей.

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В ряды торгово-промыленной палаты Тюменской области вступили несколько предприятий, работающих с убытками последние несколько лет. Список новых участников региональной ТПП опубликован на официальном сайте союза. «Состоялось торжественное вручение членских билетов новым резидентам Союза „Торгово-промышленная палата Тюменской области“. Компании, которые вступают в Союз, получают гарантированную помощь и поддержку на всех стадиях становления бизнеса», — говорится в сообщении. в приведенном списке фигурируют несколько предприятий, чье финансовое положение в данный момент неустойчиво. Принадлежащий холдингу ARSIB «Ялуторовский мясокомбинат», по данным СБИС, работает с убытками с 2016 года и ранее неоднократно попадался на нарушениях ветеринарного и санитарного законодательства. ООО «Цементсервис» ушло в минус в 2022 году, в настоящий момент имеет высокий риск задержки платежей и околонулевую рентабельность. А «Лесстройинвест» согласно СБИС в последние 10 лет не ведет деятельность и не предоставила достоверных сведений по ЕГРЮЛ. По мнению президента региональной ТПП Ольги Езикеевой, прием таких компаний в состав палаты может стать для них спасательным кругом. специально для работы с ними в союзе создан комитет по антикризисному управлению. «У нас примеры есть спасенные предприятия и с банкротной процедурой. Предприятиям с проблемами мы не имеем морального права сказать: „разбирайся-ка, друг, один“. Куда бежать предприятию? Нужен взгляд со стороны», — пояснила URA.RU Езикеева. Ранее URA.RU рассказало о том, какие причины приводят современный бизнес к банкротству. Среди них есть как объективные, так и зависящие от самих предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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