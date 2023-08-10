Мэр курганского округа обвинил руководство школ в проблемах с ремонтом зданий

По словам главы, многое в ремонте зависит от руководства школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного муниципального округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил, не все школы получится отремонтировать в срок. При этом он считает, что скорость ремонта связана с заинтересованностью руководства школ. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Еще раз убедился в том, как много зависит от заинтересованной и активной позиции руководства учреждения. Там, где она есть, там и дело движется быстрее», — рассказал Скоробогатов.

Он сообщил, что подрядчик не успевает в срок доделать ремонт в Кислянской школе. Из-за этого там образовательный процесс начнется во втором крыле здания, которое не задействовано в ремонте.

Ранее стало известно, что в Курганской области затягивается капремонт 12 школ. Всего в этом году в регионе ремонтируют 67 школ.