10 августа 2023

Тюменских силовиков заставляют работать без выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, ржд, полиция, полицейский, жд вокзал
Из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте продолжают увольняться сотрудники Фото:

Сотрудников Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте заставляют работать сверхурочно из-за кадрового дефицита в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В отделе катастрофически не хватает сотрудников. В частности, рядового состава. Из-за этого многим постовым, которые работают, непосредственно, „в полях“, приходится работать сверхурочно. Плюс — стало сложнее взять выходной, или согласовать отпуск. Люди продолжают увольняться. А на тех, кто остается работать, вырастает нагрузка», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу агентству сообщили, что в тюменском отделе ведомства действительно не хватает сотрудников. «На данный момент в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте, как и в любом другом территориальном ОВД или ЛО, имеются вакантные должности. Сотрудниками кадрового подразделения ведется планомерная работа по их замещению — проводится отбор кандидатов, поступающие от граждан анкеты изучаются, соискатели на службу проходят проверки, предусмотренные Приказом МВД России от 19 мая 2009 г. №386 „О порядке отбора граждан на службу (работу) в ОВД РФ“, ряд стажеров проходит курс первоначальной профподготовки», — пояснили там агентству.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, запрет был снят.

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Сотрудников Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте заставляют работать сверхурочно из-за кадрового дефицита в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «В отделе катастрофически не хватает сотрудников. В частности, рядового состава. Из-за этого многим постовым, которые работают, непосредственно, „в полях“, приходится работать сверхурочно. Плюс — стало сложнее взять выходной, или согласовать отпуск. Люди продолжают увольняться. А на тех, кто остается работать, вырастает нагрузка», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу агентству сообщили, что в тюменском отделе ведомства действительно не хватает сотрудников. «На данный момент в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте, как и в любом другом территориальном ОВД или ЛО, имеются вакантные должности. Сотрудниками кадрового подразделения ведется планомерная работа по их замещению — проводится отбор кандидатов, поступающие от граждан анкеты изучаются, соискатели на службу проходят проверки, предусмотренные Приказом МВД России от 19 мая 2009 г. №386 „О порядке отбора граждан на службу (работу) в ОВД РФ“, ряд стажеров проходит курс первоначальной профподготовки», — пояснили там агентству. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, запрет был снят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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