Спикер гордумы Тюмени предложил признать останки купца Текутьева чудотворными

Мэр Кухарук и митрополит Димитрий поддержали предложение о признание останков чудотворными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный предложил рассмотреть вопрос о признании останков купца Текутьева чудотворными. Эту идею депутат озвучил в беседе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и мэром города Русланом Кухаруком.

«Я бы предложил признать останки Текутьева чудотворными. Изучить этот вопрос и принять решение», — сказал Заболотный, передает корреспондент URA.RU.

Мэр Кухарук и митрополит Димитрий идею одобрили, но предложили вернуться к рассмотрению этого вопроса позже. Беседа состоялась на церемонии перезахоронения останков купца Текутьева.

Андрей Текутьев с 1899 по 1911 годы был городским головой Тюмени. За счет собственных средств он построил больницу и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени». Останки купца обнаружили в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.