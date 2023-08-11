Спикер гордумы Тюмени предложил признать останки купца Текутьева чудотворными

Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный предложил рассмотреть вопрос о признании останков купца Текутьева чудотворными. Эту идею депутат озвучил в беседе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и мэром города Русланом Кухаруком.
«Я бы предложил признать останки Текутьева чудотворными. Изучить этот вопрос и принять решение», — сказал Заболотный, передает корреспондент URA.RU.
Мэр Кухарук и митрополит Димитрий идею одобрили, но предложили вернуться к рассмотрению этого вопроса позже. Беседа состоялась на церемонии перезахоронения останков купца Текутьева.
Андрей Текутьев с 1899 по 1911 годы был городским головой Тюмени. За счет собственных средств он построил больницу и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени». Останки купца обнаружили в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.