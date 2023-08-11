11 августа 2023

Спикер гордумы Тюмени предложил признать останки купца Текутьева чудотворными

© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Мэр Кухарук и митрополит Димитрий поддержали предложение о признание останков чудотворными Фото:

Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный предложил рассмотреть вопрос о признании останков купца Текутьева чудотворными. Эту идею депутат озвучил в беседе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и мэром города Русланом Кухаруком.

«Я бы предложил признать останки Текутьева чудотворными. Изучить этот вопрос и принять решение», — сказал Заболотный, передает корреспондент URA.RU.

Мэр Кухарук и митрополит Димитрий идею одобрили, но предложили вернуться к рассмотрению этого вопроса позже. Беседа состоялась на церемонии перезахоронения останков купца Текутьева.

Андрей Текутьев с 1899 по 1911 годы был городским головой Тюмени. За счет собственных средств он построил больницу и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени». Останки купца обнаружили в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.

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Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный предложил рассмотреть вопрос о признании останков купца Текутьева чудотворными. Эту идею депутат озвучил в беседе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и мэром города Русланом Кухаруком. «Я бы предложил признать останки Текутьева чудотворными. Изучить этот вопрос и принять решение», — сказал Заболотный, передает корреспондент URA.RU. Мэр Кухарук и митрополит Димитрий идею одобрили, но предложили вернуться к рассмотрению этого вопроса позже. Беседа состоялась на церемонии перезахоронения останков купца Текутьева. Андрей Текутьев с 1899 по 1911 годы был городским головой Тюмени. За счет собственных средств он построил больницу и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени». Останки купца обнаружили в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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