11 августа 2023

В Тюмени прошла церемония перезахоронения останков купца Текутьева. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Мэр Кухарук возложил цветы к гробу мецената Фото:

В Тюмени завершилась церемония перезахоронения останков бывшего тюменского головы купца Андрея Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Церемония перезахоронения останков Андрея Текутьева и его супруги завершена. Гроб поместили в склеп Спасской церкви», — говорится в сообщении.

Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В мероприятии принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он выступил с речью и возложил цветы к гробу мецената.

Андрей Текутьев был городским головой Тюмени с 1899 по 1911 годы. За счет его средств были построены больница и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат получил звание «Почетный гражданин города Тюмени». Останки Текутьева были обнаружены в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.

Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Фото:
Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Фото:
Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Фото:
Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Фото:

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В Тюмени завершилась церемония перезахоронения останков бывшего тюменского головы купца Андрея Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Церемония перезахоронения останков Андрея Текутьева и его супруги завершена. Гроб поместили в склеп Спасской церкви», — говорится в сообщении. Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В мероприятии принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он выступил с речью и возложил цветы к гробу мецената. Андрей Текутьев был городским головой Тюмени с 1899 по 1911 годы. За счет его средств были построены больница и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат получил звание «Почетный гражданин города Тюмени». Останки Текутьева были обнаружены в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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