Мэр Кухарук возложил цветы к гробу мецената Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени завершилась церемония перезахоронения останков бывшего тюменского головы купца Андрея Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Церемония перезахоронения останков Андрея Текутьева и его супруги завершена. Гроб поместили в склеп Спасской церкви», — говорится в сообщении.

Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В мероприятии принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он выступил с речью и возложил цветы к гробу мецената.

Андрей Текутьев был городским головой Тюмени с 1899 по 1911 годы. За счет его средств были построены больница и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат получил звание «Почетный гражданин города Тюмени». Останки Текутьева были обнаружены в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU