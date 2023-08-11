В Тюмени завершилась церемония перезахоронения останков бывшего тюменского головы купца Андрея Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Церемония перезахоронения останков Андрея Текутьева и его супруги завершена. Гроб поместили в склеп Спасской церкви», — говорится в сообщении.
Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В мероприятии принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он выступил с речью и возложил цветы к гробу мецената.
Андрей Текутьев был городским головой Тюмени с 1899 по 1911 годы. За счет его средств были построены больница и первое в городе здание театра. В 1906 году меценат получил звание «Почетный гражданин города Тюмени». Останки Текутьева были обнаружены в мае 2020 года во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.
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