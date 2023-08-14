Губернатор Моор раскрыл необходимость межвузовского кампуса в Тюмени

Губернатор Моор: регион потерял бы в конкуренции за студентов, если бы не проект кампуса

К 2028 году кампус должен быть построен Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если бы Тюменская область не участвовала в проекте межвузовского кампуса в Тюмени, то регион потерял бы в конкуренции за студентов и молодых ученых. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор во врем пресс-конференции 14 августа.

«Сам по себе кампус уникальный проект для нашего региона. Я считаю его одним из стратегически важных и нужных. Если бы мы в этот проект федеральный не зашли и в нем не участвовали, то, как регион, мы бы сильно потеряли в конкуренции за молодых людей, за людей, которые занимаются наукой. Это принципиально важный проект и, несмотря на все сложности и финансовые ограничения, в него нужно было идти», — рассказал Моор во время пресс-конференции.

Губернатор отметил, что проект кампуса является выгодным проектом. Он отметил, что 50% от всего объема инвестиций составляет федеральный грант, около 40% — средства, которые привлечет инвестор, 11-12% — региональный бюджет. Общий объем инвестиций составляет более 32 миллиардов рублей. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование, в 2025 году — строительство. К 2028 году кампус должен быть построен.

Ранее URA.RU писал, что Моор представил проект будущего кампуса. На его территории планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу.