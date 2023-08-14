«Иванушки International» отметят 30-летний юбилей группы в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иванушки. Тюмень
Группа дала интервью перед концертом, приуроченным к дню основания Тюменской области Фото:

Участники группы «Иванушки International» рассказали, что в 2024 году планируют отметить 30-летний юбилей группы в Тюмени. Они дадут концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Тюменской области, поделились музыканты с URA.RU перед концертом.

«Замечательные юбилеи, мы должны встретить их вместе. Очень надеемся, что приедем, тем более у нас в Тюмени уже есть хорошие друзья — агентство „Этажи“. Думаю, они нас пригласят», — сказал URA.RU Кирилл Туриченко.

В целом, по его словам, у группы от Тюмени множество хороших впечатлений, как с точки зрения условий выступления, так и с точки зрения достопримечательностей. «Все, кто приезжает в Тюмень, обязательно должны побывать на мосту влюбленных», — посоветовали участники команды.

Ранее URA.RU рассказало, что «Иванушки International» дадут бесплатный концерт, приуроченный к дню образования Тюменской области. Музыкантов пригласил руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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Участники группы «Иванушки International» рассказали, что в 2024 году планируют отметить 30-летний юбилей группы в Тюмени. Они дадут концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Тюменской области, поделились музыканты с URA.RU перед концертом. «Замечательные юбилеи, мы должны встретить их вместе. Очень надеемся, что приедем, тем более у нас в Тюмени уже есть хорошие друзья — агентство „Этажи“. Думаю, они нас пригласят», — сказал URA.RU Кирилл Туриченко. В целом, по его словам, у группы от Тюмени множество хороших впечатлений, как с точки зрения условий выступления, так и с точки зрения достопримечательностей. «Все, кто приезжает в Тюмень, обязательно должны побывать на мосту влюбленных», — посоветовали участники команды. Ранее URA.RU рассказало, что «Иванушки International» дадут бесплатный концерт, приуроченный к дню образования Тюменской области. Музыкантов пригласил руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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