14 августа 2023

В Курганской области школьник совершил суицид

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следователи устанавливают причину происшествия Фото:

В Катайском округе Курганской области старшеклассник совершил суицид. Школьник был из благополучной семьи, проживающей в поселке недалеко от города Катайск, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей.

«В поселке Катайского округа подросток покончил с собой. Он был из благополучной семьи», — рассказал местный житель. В пресс-службе СУ СКР по Курганской области факт происшествия подтвердили, отметив, что все обстоятельства устанавливаются.

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что причину смерти подростка в Катайске установит следствие. «Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с коллегами из комиссии Китайского округа, профильных служб и ведомств также проводятся проверки. Семья, в которой воспитывался подросток, кровная, полная, на учете в органах социальной защиты не состояла. В школе мальчика характеризуют хорошо, конфликтов с ровесниками не было отмечено. С семьей, с близким окружением мальчика работают психологи», — сказала Лопатина.

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В Катайском округе Курганской области старшеклассник совершил суицид. Школьник был из благополучной семьи, проживающей в поселке недалеко от города Катайск, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей. «В поселке Катайского округа подросток покончил с собой. Он был из благополучной семьи», — рассказал местный житель. В пресс-службе СУ СКР по Курганской области факт происшествия подтвердили, отметив, что все обстоятельства устанавливаются. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что причину смерти подростка в Катайске установит следствие. «Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с коллегами из комиссии Китайского округа, профильных служб и ведомств также проводятся проверки. Семья, в которой воспитывался подросток, кровная, полная, на учете в органах социальной защиты не состояла. В школе мальчика характеризуют хорошо, конфликтов с ровесниками не было отмечено. С семьей, с близким окружением мальчика работают психологи», — сказала Лопатина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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