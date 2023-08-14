В Курганской области школьник совершил суицид

15 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают причину происшествия Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Катайском округе Курганской области старшеклассник совершил суицид. Школьник был из благополучной семьи, проживающей в поселке недалеко от города Катайск, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей. «В поселке Катайского округа подросток покончил с собой. Он был из благополучной семьи», — рассказал местный житель. В пресс-службе СУ СКР по Курганской области факт происшествия подтвердили, отметив, что все обстоятельства устанавливаются. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что причину смерти подростка в Катайске установит следствие. «Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с коллегами из комиссии Китайского округа, профильных служб и ведомств также проводятся проверки. Семья, в которой воспитывался подросток, кровная, полная, на учете в органах социальной защиты не состояла. В школе мальчика характеризуют хорошо, конфликтов с ровесниками не было отмечено. С семьей, с близким окружением мальчика работают психологи», — сказала Лопатина.

В Катайском округе Курганской области старшеклассник совершил суицид. Школьник был из благополучной семьи, проживающей в поселке недалеко от города Катайск, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей. «В поселке Катайского округа подросток покончил с собой. Он был из благополучной семьи», — рассказал местный житель. В пресс-службе СУ СКР по Курганской области факт происшествия подтвердили, отметив, что все обстоятельства устанавливаются. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что причину смерти подростка в Катайске установит следствие. «Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с коллегами из комиссии Китайского округа, профильных служб и ведомств также проводятся проверки. Семья, в которой воспитывался подросток, кровная, полная, на учете в органах социальной защиты не состояла. В школе мальчика характеризуют хорошо, конфликтов с ровесниками не было отмечено. С семьей, с близким окружением мальчика работают психологи», — сказала Лопатина.