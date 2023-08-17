Тюменцы платят 40 тысяч рублей за предсказание будущего

В Тюмени резко вырос спрос на услуги тарологов Фото: Николай Нетунаев © URA.RU

В Тюмени резко вырос спрос на услуги тарологов. Жители готовы отдавать от 3 до 40 тысяч рублей за консультацию. Об этом URA.RU рассказала таролог Марина Aзнаева.

«Действительно спрос вырос. <…> Сейчас очень люди заинтересованы в развитии. А карты Таро, астрология, нумерология помогают людям расшифровать себя. Раньше интересовались пресловуто, хотели просто знать про любовь и другие сферы», — рассказала корреспонденту URA.RU таролог.

Она отметила, что популярной услугой является диагностика, когда тюменцам рассказывают об их состоянии, сферах жизни. Стоимость такого «расклада» начинается от трех тысяч рублей. Однако, по словам астролога, люди могут заплатить за информацию и 30-40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей.