17 августа 2023

Тюменцы платят 40 тысяч рублей за предсказание будущего

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Симаков гадает на набережной, гадание, карты таро
В Тюмени резко вырос спрос на услуги тарологов Фото:

В Тюмени резко вырос спрос на услуги тарологов. Жители готовы отдавать от 3 до 40 тысяч рублей за консультацию. Об этом URA.RU рассказала таролог Марина Aзнаева.

«Действительно спрос вырос. <…> Сейчас очень люди заинтересованы в развитии. А карты Таро, астрология, нумерология помогают людям расшифровать себя. Раньше интересовались пресловуто, хотели просто знать про любовь и другие сферы», — рассказала корреспонденту URA.RU таролог.

Она отметила, что популярной услугой является диагностика, когда тюменцам рассказывают об их состоянии, сферах жизни. Стоимость такого «расклада» начинается от трех тысяч рублей. Однако, по словам астролога, люди могут заплатить за информацию и 30-40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей.

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В Тюмени резко вырос спрос на услуги тарологов. Жители готовы отдавать от 3 до 40 тысяч рублей за консультацию. Об этом URA.RU рассказала таролог Марина Aзнаева. «Действительно спрос вырос. <…> Сейчас очень люди заинтересованы в развитии. А карты Таро, астрология, нумерология помогают людям расшифровать себя. Раньше интересовались пресловуто, хотели просто знать про любовь и другие сферы», — рассказала корреспонденту URA.RU таролог. Она отметила, что популярной услугой является диагностика, когда тюменцам рассказывают об их состоянии, сферах жизни. Стоимость такого «расклада» начинается от трех тысяч рублей. Однако, по словам астролога, люди могут заплатить за информацию и 30-40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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