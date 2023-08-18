18 августа 2023

В Тюменской области живодеры выбросили собаку в мусорный бак

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, мусорные баки, мусорка, гилевская роща
Животное обнаружили местные жители в мусорном баке Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) местные жители обнаружили живого пса в мусорном баке. Очевидцы в соцсети сообщают, что животное было в крови, а на шее осталась удавка.

«Муж сегодня гулял с собакой и нашел в мусорном баке пса в мешке с пакетом на голове. Видно, что душили. Из глаз и носа собаки текла кровь, на шее была удавка», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧС Тюмень».

После случившегося собаку отвезли в ветклинику. Сейчас она находится на передержке и получает необходимое лечение.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в Тюмени живодеры сожгли собаку. ЧП произошло в центре города. Три собаки жили вблизи остановки на улице Володарского, а потом внезапно исчезли. Жители обнаружили пепел с останками челюсти животного.

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В Ялуторовске (Тюменская область) местные жители обнаружили живого пса в мусорном баке. Очевидцы в соцсети сообщают, что животное было в крови, а на шее осталась удавка. «Муж сегодня гулял с собакой и нашел в мусорном баке пса в мешке с пакетом на голове. Видно, что душили. Из глаз и носа собаки текла кровь, на шее была удавка», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧС Тюмень». После случившегося собаку отвезли в ветклинику. Сейчас она находится на передержке и получает необходимое лечение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Тюмени живодеры сожгли собаку. ЧП произошло в центре города. Три собаки жили вблизи остановки на улице Володарского, а потом внезапно исчезли. Жители обнаружили пепел с останками челюсти животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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