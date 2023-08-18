В Тюменской области живодеры выбросили собаку в мусорный бак

Животное обнаружили местные жители в мусорном баке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) местные жители обнаружили живого пса в мусорном баке. Очевидцы в соцсети сообщают, что животное было в крови, а на шее осталась удавка.

«Муж сегодня гулял с собакой и нашел в мусорном баке пса в мешке с пакетом на голове. Видно, что душили. Из глаз и носа собаки текла кровь, на шее была удавка», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧС Тюмень».

После случившегося собаку отвезли в ветклинику. Сейчас она находится на передержке и получает необходимое лечение.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в Тюмени живодеры сожгли собаку. ЧП произошло в центре города. Три собаки жили вблизи остановки на улице Володарского, а потом внезапно исчезли. Жители обнаружили пепел с останками челюсти животного.