20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

В городе ЯНАО выбрали нового мэра

В Губкинском дума выбрала новым главой администрации Андрея Бандурко
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, должность, кресло, назначение
Мэром Губкинского стал Андрей Бандурко Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) депутаты городской думы выбрали нового главу администрации. На посту мэра Андрея Гаранина сменил Андрей Бандурко, до этого исполняющий обязанности главы города, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Сегодня [21 августа] депутаты губкинской городской думы выбрали нового главу. Теперь Андрей Витальевич [Бандурко] на полных правах будет рассказывать о достижениях Губкинского», — сообщает пресс-служба окружного правительства в неофициальном telegram-канале «Пул 89».

Ранее URA.RU рассказало, что после ухода Гаранина на пост замгубернатора, исполняющим обязанности главы администрации Губкинского стал Андрей Бандурко. В конкурсе на должность главы ему оппонировали два соперника.

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В Губкинском (ЯНАО) депутаты городской думы выбрали нового главу администрации. На посту мэра Андрея Гаранина сменил Андрей Бандурко, до этого исполняющий обязанности главы города, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Сегодня [21 августа] депутаты губкинской городской думы выбрали нового главу. Теперь Андрей Витальевич [Бандурко] на полных правах будет рассказывать о достижениях Губкинского», — сообщает пресс-служба окружного правительства в неофициальном telegram-канале «Пул 89». Ранее URA.RU рассказало, что после ухода Гаранина на пост замгубернатора, исполняющим обязанности главы администрации Губкинского стал Андрей Бандурко. В конкурсе на должность главы ему оппонировали два соперника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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