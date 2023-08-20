В городе ЯНАО выбрали нового мэра

В Губкинском (ЯНАО) депутаты городской думы выбрали нового главу администрации. На посту мэра Андрея Гаранина сменил Андрей Бандурко, до этого исполняющий обязанности главы города, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Сегодня [21 августа] депутаты губкинской городской думы выбрали нового главу. Теперь Андрей Витальевич [Бандурко] на полных правах будет рассказывать о достижениях Губкинского», — сообщает пресс-служба окружного правительства в неофициальном telegram-канале «Пул 89».
Ранее URA.RU рассказало, что после ухода Гаранина на пост замгубернатора, исполняющим обязанности главы администрации Губкинского стал Андрей Бандурко. В конкурсе на должность главы ему оппонировали два соперника.
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