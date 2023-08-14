В ЯНАО у преемника Гаранина появился второй соперник

На пост главы Губкинского заявился третий кандидат Сергей Сержук

Сергей Сержук стал третьим кандидатом на пост главы Губкинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) в борьбу за кресло мэра, освободившегося после ухода с поста Андрея Гаранина, вступил Сергей Сержук. Он стал третьим кандидатом на конкурс после исполняющего обязанности главы города Андрея Бандурко и Дмитрия Маджара, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Третий кандидат подал документы на конкурс по отбору на должность главы Губкинского. Им стал Сергей Сержук, он имеет высшее экономическое образование и стаж работы на руководящих должностях более двадцати лет», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале.

В настоящее время Сергей Сержук исполняет обязанности директора «Городского центра информационных технологий «Цитадель». Он был соперником Андрея Гаранина на конкурсе на пост главы в 2021 году.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Гаранин покинул пост мэра Губкинского в связи с переходом на вышестоящую должность. Исполняющим обязанности главы стал его заместитель Андрей Бандурко. Позже он выдвинул свою кандидатуру на конкурс городского главы. Его соперником заявился директор фонда «Окружной инновационно-технологический центр «Старт» Дмитрий Маджар.