В Курганской области возрождают идею выращивания конопли

21 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В курганском округе будут выращивать техническую коноплю для производства пакли (сантехнического льна) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Целинном муниципальном округе Курганской области начали возрождать выращивание технических сортов конопли. Об этом сообщает глава Целинного округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Аграрии нашего округа начали возрождать коноплеводство (выращивание технических, разрешенных сортов конопли). Вчера в хозяйстве В. Ф. Низавитина посмотрели, как работает агрегат по отделению из стебля волокон и получения пакли», — сообщает Скоробогатов. С его слов, импровизированную веревку из волокна местного приготовления при проверке на прочность «порвать не удалось».



Глава Целинного округа отметил, что в общем из технической конопли изготавливается около 25 тысяч видов различной продукции (биопластик, альтернативное топливо, лекарство, одежда, продукты питания). Возрождение данного производства также может поспособствовать созданию новых рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что курганский ученый Алексей Плотников создал новую технологию выращивания конопли, результатами которой стало появление в сети магазинов конопляного масла холодного отжима. Он разрабатывал технологию выращивания технической конопли в условиях лесостепи Зауралья.

В Целинном муниципальном округе Курганской области начали возрождать выращивание технических сортов конопли. Об этом сообщает глава Целинного округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Аграрии нашего округа начали возрождать коноплеводство (выращивание технических, разрешенных сортов конопли). Вчера в хозяйстве В. Ф. Низавитина посмотрели, как работает агрегат по отделению из стебля волокон и получения пакли», — сообщает Скоробогатов. С его слов, импровизированную веревку из волокна местного приготовления при проверке на прочность «порвать не удалось». Глава Целинного округа отметил, что в общем из технической конопли изготавливается около 25 тысяч видов различной продукции (биопластик, альтернативное топливо, лекарство, одежда, продукты питания). Возрождение данного производства также может поспособствовать созданию новых рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что курганский ученый Алексей Плотников создал новую технологию выращивания конопли, результатами которой стало появление в сети магазинов конопляного масла холодного отжима. Он разрабатывал технологию выращивания технической конопли в условиях лесостепи Зауралья.