Инвесторы захватили рынок коммерческой недвижимости в Тюмени

В Тюмени рынок коммерческой недвижимости находится в точке активного роста с конца 2022 года. При этом начиная с весны фиксируется очередной виток развития. Об этом сообщили представители отрасли.
«Количество заключенных сделок коммерческой недвижимости во втором квартале этого года на 40% превышает показатели первого квартала», — передают данные R4S Group журналисты РБК Тюмень. При этом рынок активно трансформируется, так как меняется портрет покупателя и смещаются приоритеты.
По словам заместитель генерального директора R4S Group Ирины Буренко, не отстает и широко представленный сегмент помещений для общественного питания. По результатам первого квартала именно он удерживает первое место с показателем 18% от всех сделок, которые заключила компания.
Ранее URA.RU писало, что основными покупателями коммерческой недвижимости в Тюмени оказались жители ХМАО и ЯНАО. По словам директора по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максима Зорина, это люди, занимающие руководящие посты. Благодаря такому виду недвижимости они планируют после выхода на пенсию получать пассивный доход.
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