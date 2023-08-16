Жители ХМАО и ЯНАО вкладывают деньги в коммерческую недвижимость в Тюмени

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В Тюмени формируется тренд на покупку коммерческой недвижимости в спальных районах Фото:

Основными покупателями коммерческой недвижимости в Тюмени являются жители ХМАО и ЯНАО. Как правило, это люди, которые занимают в настоящий момент руководящие посты и планируют после выхода на пенсию получать пассивный доход. Об этом рассказал директор по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максим Зорин.

«Сейчас мы видим формирование тренда на приобретение коммерческой недвижимости в спальных районах Тюмени. Покупатели, как правило, работают на руководящих должностях в регионах Крайнего Севера — ХМАО и ЯНАО, то есть инвестируют с целью получения пассивного дохода уже после окончания активной трудовой деятельности», — передает слова Зорина «РБК Тюмень».

Ранее сообщалось, что в Тюмени растут цены на коммерческую недвижимость. Ведущий специалист департамента коммерческой недвижимости АН «СОВА» Елена Спиридонова рассказала, что это происходит из-за сноса крупных объектов.

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Основными покупателями коммерческой недвижимости в Тюмени являются жители ХМАО и ЯНАО. Как правило, это люди, которые занимают в настоящий момент руководящие посты и планируют после выхода на пенсию получать пассивный доход. Об этом рассказал директор по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максим Зорин. «Сейчас мы видим формирование тренда на приобретение коммерческой недвижимости в спальных районах Тюмени. Покупатели, как правило, работают на руководящих должностях в регионах Крайнего Севера — ХМАО и ЯНАО, то есть инвестируют с целью получения пассивного дохода уже после окончания активной трудовой деятельности», — передает слова Зорина «РБК Тюмень». Ранее сообщалось, что в Тюмени растут цены на коммерческую недвижимость. Ведущий специалист департамента коммерческой недвижимости АН «СОВА» Елена Спиридонова рассказала, что это происходит из-за сноса крупных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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