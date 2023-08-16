Жители ХМАО и ЯНАО вкладывают деньги в коммерческую недвижимость в Тюмени

16 августа 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

В Тюмени формируется тренд на покупку коммерческой недвижимости в спальных районах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Основными покупателями коммерческой недвижимости в Тюмени являются жители ХМАО и ЯНАО. Как правило, это люди, которые занимают в настоящий момент руководящие посты и планируют после выхода на пенсию получать пассивный доход. Об этом рассказал директор по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максим Зорин. «Сейчас мы видим формирование тренда на приобретение коммерческой недвижимости в спальных районах Тюмени. Покупатели, как правило, работают на руководящих должностях в регионах Крайнего Севера — ХМАО и ЯНАО, то есть инвестируют с целью получения пассивного дохода уже после окончания активной трудовой деятельности», — передает слова Зорина «РБК Тюмень». Ранее сообщалось, что в Тюмени растут цены на коммерческую недвижимость. Ведущий специалист департамента коммерческой недвижимости АН «СОВА» Елена Спиридонова рассказала, что это происходит из-за сноса крупных объектов.

Основными покупателями коммерческой недвижимости в Тюмени являются жители ХМАО и ЯНАО. Как правило, это люди, которые занимают в настоящий момент руководящие посты и планируют после выхода на пенсию получать пассивный доход. Об этом рассказал директор по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максим Зорин. «Сейчас мы видим формирование тренда на приобретение коммерческой недвижимости в спальных районах Тюмени. Покупатели, как правило, работают на руководящих должностях в регионах Крайнего Севера — ХМАО и ЯНАО, то есть инвестируют с целью получения пассивного дохода уже после окончания активной трудовой деятельности», — передает слова Зорина «РБК Тюмень». Ранее сообщалось, что в Тюмени растут цены на коммерческую недвижимость. Ведущий специалист департамента коммерческой недвижимости АН «СОВА» Елена Спиридонова рассказала, что это происходит из-за сноса крупных объектов.