21 августа 2023

Тюменец поспорил с приятелем и избил его

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Отмечается, что драка произошла во время застолья Фото:

Житель Тюмени поспорил со своим знакомым и сломал ему нос и челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Отмечается, что драка произошла во время застолья.

«Спустя время у них случился спор, который привел к потасовке. Не справившись с эмоциями, мужчина начал наносить удары по лицу потерпевшего, тем самым причинил вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что подозреваемого тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сын избил ногами 70-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали с переломом ребер.

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Житель Тюмени поспорил со своим знакомым и сломал ему нос и челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Отмечается, что драка произошла во время застолья. «Спустя время у них случился спор, который привел к потасовке. Не справившись с эмоциями, мужчина начал наносить удары по лицу потерпевшего, тем самым причинил вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что подозреваемого тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сын избил ногами 70-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали с переломом ребер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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