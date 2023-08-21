Тюменец поспорил с приятелем и избил его

22 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Отмечается, что драка произошла во время застолья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени поспорил со своим знакомым и сломал ему нос и челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Отмечается, что драка произошла во время застолья. «Спустя время у них случился спор, который привел к потасовке. Не справившись с эмоциями, мужчина начал наносить удары по лицу потерпевшего, тем самым причинил вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что подозреваемого тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сын избил ногами 70-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали с переломом ребер.

Житель Тюмени поспорил со своим знакомым и сломал ему нос и челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Отмечается, что драка произошла во время застолья. «Спустя время у них случился спор, который привел к потасовке. Не справившись с эмоциями, мужчина начал наносить удары по лицу потерпевшего, тем самым причинил вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что подозреваемого тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сын избил ногами 70-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали с переломом ребер.