Тюменец поспорил с приятелем и избил его

Житель Тюмени поспорил со своим знакомым и сломал ему нос и челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Отмечается, что драка произошла во время застолья.
«Спустя время у них случился спор, который привел к потасовке. Не справившись с эмоциями, мужчина начал наносить удары по лицу потерпевшего, тем самым причинил вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там же добавили, что подозреваемого тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сын избил ногами 70-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали с переломом ребер.
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