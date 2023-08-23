Тюменский автовокзал превратят в неприступную крепость

Безопасность тюменского автовокзала усилят новыми системами тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Такая информация содержится в документах, приложенных к аукциону управления государственных закупок Тюменской области.
«Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — технические средства обеспечения транспортной безопасности на территории автовокзала г. Тюмени. Начальная стоимость закупки — 36,6 млн рублей», — говорится в информационном сообщении на портале ЕИС «Закупки».
В документах, приложенных к аукциону, прописано, что поставщик должен будет произвести установку систем оповещения, тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Также заказчику требуется система контроля доступа — она отвечает за доступ к помещениям автовокзала при помощи электронных пропусков. Еще одним пунктом закупки является переоборудование КПП и заграждений.
Ранее URA.RU рассказало о том, что для тюменского автовокзала искали новое охранное предприятие. Требования к подрядчику включали готовность к терактам и другим чрезвычайным ситуациям.
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