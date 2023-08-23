23 августа 2023

Тюменский автовокзал превратят в неприступную крепость

В новую систему безопасности автовокзала Тюмени вложат 36,6 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автобусная остановка, автобус, автовокзал тюмень
На Тюменской автобусной станции установят новые системы видеонаблюдения, оповещения и тревожной сигнализации Фото:

Безопасность тюменского автовокзала усилят новыми системами тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Такая информация содержится в документах, приложенных к аукциону управления государственных закупок Тюменской области.

«Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — технические средства обеспечения транспортной безопасности на территории автовокзала г. Тюмени. Начальная стоимость закупки — 36,6 млн рублей», — говорится в информационном сообщении на портале ЕИС «Закупки».

В документах, приложенных к аукциону, прописано, что поставщик должен будет произвести установку систем оповещения, тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Также заказчику требуется система контроля доступа — она отвечает за доступ к помещениям автовокзала при помощи электронных пропусков. Еще одним пунктом закупки является переоборудование КПП и заграждений.

Ранее URA.RU рассказало о том, что для тюменского автовокзала искали новое охранное предприятие. Требования к подрядчику включали готовность к терактам и другим чрезвычайным ситуациям.

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Безопасность тюменского автовокзала усилят новыми системами тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Такая информация содержится в документах, приложенных к аукциону управления государственных закупок Тюменской области. «Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — технические средства обеспечения транспортной безопасности на территории автовокзала г. Тюмени. Начальная стоимость закупки — 36,6 млн рублей», — говорится в информационном сообщении на портале ЕИС «Закупки». В документах, приложенных к аукциону, прописано, что поставщик должен будет произвести установку систем оповещения, тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Также заказчику требуется система контроля доступа — она отвечает за доступ к помещениям автовокзала при помощи электронных пропусков. Еще одним пунктом закупки является переоборудование КПП и заграждений. Ранее URA.RU рассказало о том, что для тюменского автовокзала искали новое охранное предприятие. Требования к подрядчику включали готовность к терактам и другим чрезвычайным ситуациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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