В Тюмени, в магазине «Монетка», продают просроченные сосиски. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Срок годности продукции вышел 20 августа.
«Вечером пришел в магазин, набрал кучу товаров, в том числе сосиски „Венские“ Ишимского мясокомбината. Дома хотел пожарить их, но, вскрыв упаковку, увидел, что сосиски скользкие и липкие. Посмотрел срок годности — до 20 августа. При том, что вчера было 24», — рассказал читатель агентства. Мужчина уточняет, что товар лежал сверху на прилавке.
Тюменец вернулся в магазин с покупкой и вызвал сотрудника, отвечающего за раскладку товара. Вместе с ним мужчина нашел еще несколько упаковок просроченных сосисок. По словам мужчины, заведующая магазином извинилась за упущение, пообещав не допускать подобное, и вернула деньги за товар.
В адрес магазина направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.