В тюменской «Монетке» продают просроченные сосиски. Фото

25 августа 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Мужчине вернули деньги за просроченный товар и пообещали контролировать ситуацию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени, в магазине «Монетка», продают просроченные сосиски. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Срок годности продукции вышел 20 августа. «Вечером пришел в магазин, набрал кучу товаров, в том числе сосиски „Венские“ Ишимского мясокомбината. Дома хотел пожарить их, но, вскрыв упаковку, увидел, что сосиски скользкие и липкие. Посмотрел срок годности — до 20 августа. При том, что вчера было 24», — рассказал читатель агентства. Мужчина уточняет, что товар лежал сверху на прилавке. Тюменец вернулся в магазин с покупкой и вызвал сотрудника, отвечающего за раскладку товара. Вместе с ним мужчина нашел еще несколько упаковок просроченных сосисок. По словам мужчины, заведующая магазином извинилась за упущение, пообещав не допускать подобное, и вернула деньги за товар. В адрес магазина направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Просрочку продают в магазине на Войновке Фото: читатель URA.RU

В Тюмени, в магазине «Монетка», продают просроченные сосиски. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Срок годности продукции вышел 20 августа. «Вечером пришел в магазин, набрал кучу товаров, в том числе сосиски „Венские“ Ишимского мясокомбината. Дома хотел пожарить их, но, вскрыв упаковку, увидел, что сосиски скользкие и липкие. Посмотрел срок годности — до 20 августа. При том, что вчера было 24», — рассказал читатель агентства. Мужчина уточняет, что товар лежал сверху на прилавке. Тюменец вернулся в магазин с покупкой и вызвал сотрудника, отвечающего за раскладку товара. Вместе с ним мужчина нашел еще несколько упаковок просроченных сосисок. По словам мужчины, заведующая магазином извинилась за упущение, пообещав не допускать подобное, и вернула деньги за товар. В адрес магазина направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.