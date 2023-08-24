24 августа 2023

В тюменской «Монетке» продают просроченные сосиски. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, сосиски, общепит, еда, питание, школьное питание
Мужчине вернули деньги за просроченный товар и пообещали контролировать ситуацию Фото:

В Тюмени, в магазине «Монетка», продают просроченные сосиски. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Срок годности продукции вышел 20 августа.

«Вечером пришел в магазин, набрал кучу товаров, в том числе сосиски „Венские“ Ишимского мясокомбината. Дома хотел пожарить их, но, вскрыв упаковку, увидел, что сосиски скользкие и липкие. Посмотрел срок годности — до 20 августа. При том, что вчера было 24», — рассказал читатель агентства. Мужчина уточняет, что товар лежал сверху на прилавке.

Тюменец вернулся в магазин с покупкой и вызвал сотрудника, отвечающего за раскладку товара. Вместе с ним мужчина нашел еще несколько упаковок просроченных сосисок. По словам мужчины, заведующая магазином извинилась за упущение, пообещав не допускать подобное, и вернула деньги за товар.

В адрес магазина направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Просрочку продают в магазине на Войновке
Просрочку продают в магазине на Войновке
Фото:

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В Тюмени, в магазине «Монетка», продают просроченные сосиски. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Срок годности продукции вышел 20 августа. «Вечером пришел в магазин, набрал кучу товаров, в том числе сосиски „Венские“ Ишимского мясокомбината. Дома хотел пожарить их, но, вскрыв упаковку, увидел, что сосиски скользкие и липкие. Посмотрел срок годности — до 20 августа. При том, что вчера было 24», — рассказал читатель агентства. Мужчина уточняет, что товар лежал сверху на прилавке. Тюменец вернулся в магазин с покупкой и вызвал сотрудника, отвечающего за раскладку товара. Вместе с ним мужчина нашел еще несколько упаковок просроченных сосисок. По словам мужчины, заведующая магазином извинилась за упущение, пообещав не допускать подобное, и вернула деньги за товар. В адрес магазина направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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