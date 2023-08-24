Курганцы, потерявшие в армии сына, выиграли суд у Минобороны

Минобороны РФ заплатит компенсацию курганской семье после гибели родственника

Курганцы получат выплату за гибель сына в армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Притобольного округа (Курганская область) подали иск к Министерству обороны после гибели сына в армии. Суд удовлетворил требование курганской семьи к военному ведомству о возмещении ущерба, говорится на сайте районного суда.

«Рассмотрен иск к Министерству обороны Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда <…> суд исковые требования истцов <…> удовлетворил», — сообщается на сайте организации. Курганец два года назад погиб в ДТП во время прохождения службы, после чего его родственники обратились за компенсацией.

Суд выяснил, что погибший был водителем в военной части. По пути с полигона в гараж произошло столкновение двух грузовиков, и водитель из Притоболья получил несовместимые с жизнью травмы. Служебное разбирательство выявило вину офицеров в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что повлекло гибель военнослужащего.

Представитель Минобороны в суде с требования иска не согласился. Однако суд встал на сторону курганской семьи и постановил выплатить компенсацию. По запросу редакции URA.RU сумму ущерба в суде не раскрыли.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская семья потребовала миллионы рублей от больниц. Сотрудников перинатального центра и шадринской больницы считают ответственными за то, что у матери при вынашивании умер ребенок.