В Кургане умерла диктор советского телевидения. Видео

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, гвоздики, прощание, цветы
Татьяна Гоманюк скончалась на 74-м году жизни Фото:

Ушла из жизни диктор курганского телевидения, ветеран ГТРК «Курган» Татьяна Гоманюк. Об этом сообщается в группе ГТРК «Курган» во «ВКонтакте». С ее образом связана целая эпоха курганского телевидения.

«Зрители, особенно старшее поколение, помнят ее под творческим псевдонимом Татьяна Пономаренко. Чуть меньше месяца наша коллега не дожила до 75-летия», — говорится в сообщении ГТРК «Курган».

Татьяна Гоманюк родилась в Хабаровске, окончила Хабаровское театральное училище. По приезду в Курган семь лет проработала артисткой Курганского драмтеатра, затем некоторое время трудилась в краеведческом музее, после чего перешла на телевидение. Она была диктором не только новостей, «Панорамы Зауралья», «ТВ-обзора», но и вела несколько программ — «Зеркало», «Вас поздравляют». Коллеги вспоминают ее как очень порядочного и отзывчивого человека. Она учила ведущих не только говорить, но правильно дышать, была для многих добрым и тактичным наставником.

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Ушла из жизни диктор курганского телевидения, ветеран ГТРК «Курган» Татьяна Гоманюк. Об этом сообщается в группе ГТРК «Курган» во «ВКонтакте». С ее образом связана целая эпоха курганского телевидения. «Зрители, особенно старшее поколение, помнят ее под творческим псевдонимом Татьяна Пономаренко. Чуть меньше месяца наша коллега не дожила до 75-летия», — говорится в сообщении ГТРК «Курган». Татьяна Гоманюк родилась в Хабаровске, окончила Хабаровское театральное училище. По приезду в Курган семь лет проработала артисткой Курганского драмтеатра, затем некоторое время трудилась в краеведческом музее, после чего перешла на телевидение. Она была диктором не только новостей, «Панорамы Зауралья», «ТВ-обзора», но и вела несколько программ — «Зеркало», «Вас поздравляют». Коллеги вспоминают ее как очень порядочного и отзывчивого человека. Она учила ведущих не только говорить, но правильно дышать, была для многих добрым и тактичным наставником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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