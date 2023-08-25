Татьяна Гоманюк скончалась на 74-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

Ушла из жизни диктор курганского телевидения, ветеран ГТРК «Курган» Татьяна Гоманюк. Об этом сообщается в группе ГТРК «Курган» во «ВКонтакте». С ее образом связана целая эпоха курганского телевидения.

«Зрители, особенно старшее поколение, помнят ее под творческим псевдонимом Татьяна Пономаренко. Чуть меньше месяца наша коллега не дожила до 75-летия», — говорится в сообщении ГТРК «Курган».

Татьяна Гоманюк родилась в Хабаровске, окончила Хабаровское театральное училище. По приезду в Курган семь лет проработала артисткой Курганского драмтеатра, затем некоторое время трудилась в краеведческом музее, после чего перешла на телевидение. Она была диктором не только новостей, «Панорамы Зауралья», «ТВ-обзора», но и вела несколько программ — «Зеркало», «Вас поздравляют». Коллеги вспоминают ее как очень порядочного и отзывчивого человека. Она учила ведущих не только говорить, но правильно дышать, была для многих добрым и тактичным наставником.