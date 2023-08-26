Мотоциклист врезался в автомобиль (архивное фото)
В районе Заозерном в Кургане мотоциклист погиб в результате ДТП. Авария произошла вечером 27 августа, сообщается в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Не увидев потерпевшего, водитель автомобиля начал поворачивать на кольце налево, но в это время мотоциклист въехал в машину. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщается в ведомстве.
Мотоциклист ехал со стороны Заозерного в сторону Левашово. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
ДТП произошло в Заозерном
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