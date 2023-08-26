26 августа 2023
25 августа 2023

В ДТП в Кургане погиб мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Мотоциклист врезался в автомобиль (архивное фото) Фото:

В районе Заозерном в Кургане мотоциклист погиб в результате ДТП. Авария произошла вечером 27 августа, сообщается в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Не увидев потерпевшего, водитель автомобиля начал поворачивать на кольце налево, но в это время мотоциклист въехал в машину. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщается в ведомстве.

Мотоциклист ехал со стороны Заозерного в сторону Левашово. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

ДТП произошло в Заозерном
ДТП произошло в Заозерном

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В районе Заозерном в Кургане мотоциклист погиб в результате ДТП. Авария произошла вечером 27 августа, сообщается в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Не увидев потерпевшего, водитель автомобиля начал поворачивать на кольце налево, но в это время мотоциклист въехал в машину. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщается в ведомстве. Мотоциклист ехал со стороны Заозерного в сторону Левашово. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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