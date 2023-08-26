В ДТП в Кургане погиб мотоциклист. Фото

27 августа 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Мотоциклист врезался в автомобиль (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районе Заозерном в Кургане мотоциклист погиб в результате ДТП. Авария произошла вечером 27 августа, сообщается в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Не увидев потерпевшего, водитель автомобиля начал поворачивать на кольце налево, но в это время мотоциклист въехал в машину. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщается в ведомстве. Мотоциклист ехал со стороны Заозерного в сторону Левашово. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. ДТП произошло в Заозерном Telegram-канал «ЧП Курган», https://t.me/kurganchp/3182

В районе Заозерном в Кургане мотоциклист погиб в результате ДТП. Авария произошла вечером 27 августа, сообщается в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Не увидев потерпевшего, водитель автомобиля начал поворачивать на кольце налево, но в это время мотоциклист въехал в машину. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщается в ведомстве. Мотоциклист ехал со стороны Заозерного в сторону Левашово. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.