27 августа 2023
26 августа 2023

В Тюмени умер почетный гражданин города Николай Распопов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Известный скульптор скончался на 91-м году жизни Фото:

В Тюмени на 91-году жизни скончался почетный гражданин города, скульптор Николай Распопов. Об этом 28 августа в своем telegram-канале сообщил мэр областной столицы Руслан Кухарук. Соболезнования родным художника также выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«От имени коллектива администрации Тюмени и себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни Николая Васильевича Распопова, заслуженного художника России, почетного гражданина Тюмени. Рад, что был знаком с этим человеком — настоящим творцом», — написал глава города. Соболезнования родным художника также выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кухарук напомнил, что тюменцы могут видеть творчество Распопова ежедневно. «Каждый горожанин знает въездной знак „Тюмень летящая“ и памятник „Прощание“, посвященный не вернувшимся с войны тюменским десятиклассникам», — отметил он.

По данным мэрии, похоронить художника планируется 30 августа. Информация о времени и месте прощания будет объявлена позже.

Николай Распопов
Николай Распопов
Фото:
«Тюмень летящая»
«Тюмень летящая»
Фото:

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В Тюмени на 91-году жизни скончался почетный гражданин города, скульптор Николай Распопов. Об этом 28 августа в своем telegram-канале сообщил мэр областной столицы Руслан Кухарук. Соболезнования родным художника также выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор. «От имени коллектива администрации Тюмени и себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни Николая Васильевича Распопова, заслуженного художника России, почетного гражданина Тюмени. Рад, что был знаком с этим человеком — настоящим творцом», — написал глава города. Соболезнования родным художника также выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор. Кухарук напомнил, что тюменцы могут видеть творчество Распопова ежедневно. «Каждый горожанин знает въездной знак „Тюмень летящая“ и памятник „Прощание“, посвященный не вернувшимся с войны тюменским десятиклассникам», — отметил он. По данным мэрии, похоронить художника планируется 30 августа. Информация о времени и месте прощания будет объявлена позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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