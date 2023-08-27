Известный скульптор скончался на 91-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на 91-году жизни скончался почетный гражданин города, скульптор Николай Распопов. Об этом 28 августа в своем telegram-канале сообщил мэр областной столицы Руслан Кухарук. Соболезнования родным художника также выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«От имени коллектива администрации Тюмени и себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни Николая Васильевича Распопова, заслуженного художника России, почетного гражданина Тюмени. Рад, что был знаком с этим человеком — настоящим творцом», — написал глава города. Соболезнования родным художника также выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кухарук напомнил, что тюменцы могут видеть творчество Распопова ежедневно. «Каждый горожанин знает въездной знак „Тюмень летящая“ и памятник „Прощание“, посвященный не вернувшимся с войны тюменским десятиклассникам», — отметил он.

По данным мэрии, похоронить художника планируется 30 августа. Информация о времени и месте прощания будет объявлена позже.

Николай Распопов Фото: telegram-канал Руслана Кухарука