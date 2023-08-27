Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о старте нового конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО), помогающим участникам СВО. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Принял решение провести дополнительный конкурс грантов для СОНКО, которые помогают участникам СВО и их семьям. Знаю, что они помогают адаптироваться ветеранам к мирной жизни, оказывают социальную поддержку и психологическую помощь. Мы хотим, чтобы такие инициативы становились более масштабными, системными и эффективными», — написал губернатор.
По информации Моора, прием заявок на конкурс начнется 1 сентября. Общая сумма грантов — 25 млн рублей.
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