Губернатор Моор объявил о новом конкурсе для помощников участникам СВО

28 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

НКО, помогающие военным, могут получить до 25 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о старте нового конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО), помогающим участникам СВО. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение провести дополнительный конкурс грантов для СОНКО, которые помогают участникам СВО и их семьям. Знаю, что они помогают адаптироваться ветеранам к мирной жизни, оказывают социальную поддержку и психологическую помощь. Мы хотим, чтобы такие инициативы становились более масштабными, системными и эффективными», — написал губернатор. По информации Моора, прием заявок на конкурс начнется 1 сентября. Общая сумма грантов — 25 млн рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о старте нового конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО), помогающим участникам СВО. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение провести дополнительный конкурс грантов для СОНКО, которые помогают участникам СВО и их семьям. Знаю, что они помогают адаптироваться ветеранам к мирной жизни, оказывают социальную поддержку и психологическую помощь. Мы хотим, чтобы такие инициативы становились более масштабными, системными и эффективными», — написал губернатор. По информации Моора, прием заявок на конкурс начнется 1 сентября. Общая сумма грантов — 25 млн рублей.