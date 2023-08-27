В Ноябрьске (ЯНАО) жители заметили у Вечного огня установленную фотографию с зажженной лампадкой, на которой изображены глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин, погибшие во время крушения самолета. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
«У Вечного огня поставили лампадку Евгению Пригожину», — сообщают пользователи в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На фото изображен не только Евгений Пригожин, но и второй человек, предположительно Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»).
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Самолет, среди пассажиров которого значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились указанные лица. 27 августа Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть Пригожина и Уткина.
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