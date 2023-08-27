27 августа 2023
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25 августа 2023

В Ноябрьске появился стихийный мемориал основателям ЧВК «Вагнер». Фото

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Свеча памяти. Курган, акция памяти, свеча памяти
В Ноябрьске у Вечного огня установили фото основателей ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Ноябрьске (ЯНАО) жители заметили у Вечного огня установленную фотографию с зажженной лампадкой, на которой изображены глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин, погибшие во время крушения самолета. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«У Вечного огня поставили лампадку Евгению Пригожину», — сообщают пользователи в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На фото изображен не только Евгений Пригожин, но и второй человек, предположительно Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»).

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Самолет, среди пассажиров которого значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились указанные лица. 27 августа Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть Пригожина и Уткина.

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В Ноябрьске (ЯНАО) жители заметили у Вечного огня установленную фотографию с зажженной лампадкой, на которой изображены глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин, погибшие во время крушения самолета. Об этом сообщают пользователи в соцсетях. «У Вечного огня поставили лампадку Евгению Пригожину», — сообщают пользователи в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На фото изображен не только Евгений Пригожин, но и второй человек, предположительно Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»). Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Самолет, среди пассажиров которого значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились указанные лица. 27 августа Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть Пригожина и Уткина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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