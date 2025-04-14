В Кремле ответили на вопрос об амнистии к 9 мая

Песков заявил о невозможности амнистии в честь 9 Мая
В России не планируют проводить амнистию к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности амнистии в честь юбилея Победы. Его слова передает РИА Новости.
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