В Кремле ответили на вопрос об амнистии к 9 мая

Песков: в России не планируют проводить амнистию к 80-летию Победы
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Песков заявил о невозможности амнистии в честь 9 Мая
Песков заявил о невозможности амнистии в честь 9 Мая Фото:

В России не планируют проводить амнистию к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности амнистии в честь юбилея Победы. Его слова передает РИА Новости.

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В России не планируют проводить амнистию к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможности амнистии в честь юбилея Победы. Его слова передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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