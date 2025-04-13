В Свердловской области остро не хватает врачей

В Свердловской области зафиксирована острая нехватка специалистов в социальной сфере, особенно сильно не хватает врачей. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказала директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.
«Если говорить про самую высокую конкуренцию, то, безусловно, очень не хватает врачей. Одна из ключевых проблем — низкий уровень заработной платы», — отметила Сидлецкая. В целом по УрФО и области средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей.
Кроме того, не хватает операторов в контакт-центры и рабочих на производствах. Например, слесарям и монтажникам готовы платить выше среднего (более ста тысяч рублей) в случае, если на предприятии дефицит таких специалистов.
По словам директора департамента по труду и занятости населения Дмитрия Антонова, по последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 7,6 тысяч безработных. Однако общий показатель нетрудоустроенных граждан статистически оценивается порядка 40 тысяч человек.
«Что касается вакансий, лидирует сектор ОПК, он является драйвером процесса по поиску специалистов. Следом, по нашим данным, не хватает работников социальной сферы: врачей и учителей», — подытожил Антонов. Он также назвал дефицит врачей общемировой тенденцией.
Ранее URA.RU рассказывало, что заводам Свердловской области требуется около 20 тысяч рабочих. А к 2035 году потребность промышленных предприятий в кадрах может вырасти до 100 тысяч сотрудников.
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