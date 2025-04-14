Кэти Перри и невестка создателя Amazon отправились в космос

Корабль New Shepard компании Blue Origin успешно отправился в космос с первым полностью женским экипажем, в который вошли известная певица Кэти Перри и Лорен Санчез, невеста основателя Amazon Джеффа Безоса. Старт состоялся с космодрома в штате Техас.
«Женщины, вошедшие в историю во время космического полета NS-31 — Кэти Перри, Лорен Санчес, Гейл Кинг, Аиша Боу, Аманда Нгуен и Керианна Флинн», — пишет ELLE. Этот полет стал историческим, так как он первый полностью женский с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году.
Кроме Кэти Перри и Лорен Санчес, в состав экипажа вошли кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, бывший ученый NASA Айша Боу и специалист по биоастронавтике Аманда Нгуен. Полет продлится чуть более 10 минут, в течение которых капсула достигнет условной границы космоса на высоте 100 км. Миссия организована Лорен Санчес, которая также занималась созданием специальных скафандров для экипажа.
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