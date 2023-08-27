СК подтвердил гибель Пригожина: главное к вечеру 27 августа

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, пригожин евгений
СК опознал тело Евгения Пригожина, погибшего в результате крушения самолета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в результате падения его самолета Embraer в Тверской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 августа.

  • Криминалисты завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз после падения самолета Пригожина. Тела всех 10 пассажиров, летевших на борту, список которых публиковало Росавиации, были опознаны. В их числе было и тело Пригожина. СК опознал и тело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, также летевшего на борту.
  • Российский самолет Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем. Нарушения границы зафиксировано не было.
  • В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на военного корреспондента портала News Front. Журналиста атаковали при помощи БПЛА в городе Алешки.
  • ВС РФ ударили по украинскому военному аэродрому в Киевской области. Цель удара была достигнута, уточнили в Минобороны РФ.
  • В Курске беспилотник врезался в жилой дом. Были повреждены стекла, но пострадавших нет, уточнил губернатор региона Роман Старовойт.
  • Украинские силы обстреляли Донецк в День города. ВСУ атаковали его десять раз за два последних дня.
  • ВСУ хотят закрепиться в Запорожской области, захватив рубеж между селами Работино и Вербовое. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
  • Украинские солдаты обстреляли Белгородскую область. Они выпустили по ее территории 12 снарядов из РСЗО «Град». Шестеро гражданских были ранены. Также в Брянской и Курской областях срабатывали системы ПВО.

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Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в результате падения его самолета Embraer в Тверской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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