СК подтвердил гибель Пригожина: главное к вечеру 27 августа

27 августа 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

СК опознал тело Евгения Пригожина, погибшего в результате крушения самолета Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в результате падения его самолета Embraer в Тверской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 августа. Криминалисты завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз после падения самолета Пригожина. Тела всех 10 пассажиров, летевших на борту, список которых публиковало Росавиации, были опознаны. В их числе было и тело Пригожина. СК опознал и тело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, также летевшего на борту.

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Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в результате падения его самолета Embraer в Тверской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 августа.