Заместитель председателя гордумы Тюмени Осипов получит место в Госдуме в 2024 году

Дмитрий Осипов стал первым претендентом на мандат в Госдуме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Первым претендентом на место Эрнеста Валеева в Госдуме называют Дмитрия Осипова, зампреда гордумы Тюмени. Так от него хотят избавиться в городской политтусовке. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политэлитам региона. Нынешний депутат Эрнест Валеев должен оставить свой мандат из-за проблем со здоровьем, которые начались после тяжело перенесенного коронавируса.

«Валеев, вероятнее всего, откажется от мандата в уже в течение следующего года из-за проблем со здоровьем. Перед Осиповым в партсписке находятся еще несколько кандидатов, но от мандата они откажутся. Все ради того, чтобы Осипов, наконец, покинул гордуму и освободил должности заместителя председателя и лидера фракции ЕР. По-другому договориться с ним не удалось», — делится собеседник агентства.

Дмитрию Осипову удастся пройти в гордуму Тюмени в этом сентябре благодаря тому, что перед ним от мандата откажутся сразу три человека. Это позволит политику подняться на 3 место партсписка и вновь избраться в представительный орган. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменская ЕР хотела избавиться от зампредседателя из-за недочетов в партийной работе.