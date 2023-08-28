Тюменцы залезли в офисное здание, чтобы раскидать шприцы и разбитые телефоны

Разбросанные шприцы жители обнаружили в туалете Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени неизвестные проникли в офисное здание на улице Тихий проезд, 4 и раскидали шприцы, разбитые телефоны и сигареты. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников, снимающих офис в этом здании.

«В коридоре ходили двое подозрительных мужчины. Сначала я не придал этому значения, но потом выяснилось, что они проникли неизвестным путем в офисное здание, оставив после себя два разбитых телефона, карты, мелочь и две иглы. В разговоре с соседями по офису после всего случившегося выяснили, что их спугнули, и они, побросав все вещи, убежали», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.

По данным сервиса 2ГИС, в здании расположены стоматологическая клиника, студия дизайна интерьеров, фитнес-студия и салон красоты. Стоимость квартир в этом доме начинается от 6,5 миллионов рублей.

Агентству URA.RU в УК «Брусника Управление домами» рассказали, что сотрудники охраны убрали мусор. Также специалисты планируют передать все материалы в полицию. «В ближайшее время специалисты управляющей компании проанализируют записи с видеокамер, чтобы идентифицировать нарушителей. Все материалы мы передадим участковому», — рассказали в УК.

Фото: читатель URA.RU