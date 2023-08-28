Бастрыкину доложат о попытке убийства жительницы ЯНАО в санатории

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту покушения на убийство жительницы Салехарда в Туапсе (Краснодарский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Андрею Маслову доложить о ходе расследования дела по факту покушения на убийство в Краснодарском крае», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Местный житель приревновал свою знакомую, приехавшую из Салехарда, и несколько раз ударил ее ножом.
ЧП произошло 25 августа на территории пляжа одного из санаториев Туапсинского района. Женщину спасли отдыхающие. Ревнивец пытался сбежать, но был задержан полицейскими. Женщина выжила, ей оказана медицинская помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.