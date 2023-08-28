В Тюмени будут судить строителя, незаконно заработавшего более 21 млн рублей

Строитель из Тюмени заработал более 21 млн рублей на незаконном предпринимательстве

29 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Мужчина незаконно получил многомиллионную прибыль (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени будут судить строителя, который заработал более 21 млн рублей, занимаясь незаконным предпринимательством. Об этом на своем сайте сообщает издание «МВД Медиа». «Окончено предварительное расследование в отношении 44-летнего тюменца, в деятельности которого усмотрены признаки незаконного предпринимательства. Не зарегистрировавшись в установленном порядке, в течение нескольких лет он занимался строительно-монтажными работами, заработав на этом более 21 млн рублей», — сообщает «МВД Медиа». Расследованием дела занимались полицейские из муниципального отдела МВД «Тюменский». В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру, а мужчина, который находится под подпиской о невыезде, будет предан суду. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В Тюмени будут судить строителя, который заработал более 21 млн рублей, занимаясь незаконным предпринимательством. Об этом на своем сайте сообщает издание «МВД Медиа». «Окончено предварительное расследование в отношении 44-летнего тюменца, в деятельности которого усмотрены признаки незаконного предпринимательства. Не зарегистрировавшись в установленном порядке, в течение нескольких лет он занимался строительно-монтажными работами, заработав на этом более 21 млн рублей», — сообщает «МВД Медиа». Расследованием дела занимались полицейские из муниципального отдела МВД «Тюменский». В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру, а мужчина, который находится под подпиской о невыезде, будет предан суду. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.