28 августа 2023

В Тюмени будут судить строителя, незаконно заработавшего более 21 млн рублей

Строитель из Тюмени заработал более 21 млн рублей на незаконном предпринимательстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Мужчина незаконно получил многомиллионную прибыль (архивное фото) Фото:

В Тюмени будут судить строителя, который заработал более 21 млн рублей, занимаясь незаконным предпринимательством. Об этом на своем сайте сообщает издание «МВД Медиа».

«Окончено предварительное расследование в отношении 44-летнего тюменца, в деятельности которого усмотрены признаки незаконного предпринимательства. Не зарегистрировавшись в установленном порядке, в течение нескольких лет он занимался строительно-монтажными работами, заработав на этом более 21 млн рублей», — сообщает «МВД Медиа».

Расследованием дела занимались полицейские из муниципального отдела МВД «Тюменский». В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру, а мужчина, который находится под подпиской о невыезде, будет предан суду. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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В Тюмени будут судить строителя, который заработал более 21 млн рублей, занимаясь незаконным предпринимательством. Об этом на своем сайте сообщает издание «МВД Медиа». «Окончено предварительное расследование в отношении 44-летнего тюменца, в деятельности которого усмотрены признаки незаконного предпринимательства. Не зарегистрировавшись в установленном порядке, в течение нескольких лет он занимался строительно-монтажными работами, заработав на этом более 21 млн рублей», — сообщает «МВД Медиа». Расследованием дела занимались полицейские из муниципального отдела МВД «Тюменский». В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру, а мужчина, который находится под подпиской о невыезде, будет предан суду. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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