Тюменские фермеры намерены покорить рынки Китая

В Тюменской области в 2023 году в четыре раза выросло число заявок от сельхозпроизводителей на включение в реестр экспортеров в КНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«За 8 месяцев 2023 года поступило 106 заявлений для включения в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. Это в четыре раза больше, чем за все предыдущие годы. При этом по различным причинам отклонено 51 заявление», — говорится в сообщении.
Известно, что основными статьями экспорта Тюменской области в КНР являются разлинче зерновые культуры и продукты его переработки. По данным «Заводоуковского маслозавода», в Китай экспортируют практически весь объем вырабатываемого рапсового масла. Так же на Восток отправляется тюменская древесина и лесопильная продукция.
Ранее URA.RU рассказало, что экспорту тюменского зерна в Китай может помешать карантинный сорняк, обнаруженный в двух районах области. Кроме того, сейчас тюменской агропродукции угрожают притворяшка-вор и другие амбарные вредители.
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