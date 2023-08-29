29 августа 2023

Тюменские фермеры намерены покорить рынки Китая

В Тюменской области в четыре раза выросло количество заявок в реестр экспортеров в Китай
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Главные статьи экспорта Тюменской области в Китай — зерно и другая сельскохозяйственная продукция Фото:

В Тюменской области в 2023 году в четыре раза выросло число заявок от сельхозпроизводителей на включение в реестр экспортеров в КНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«За 8 месяцев 2023 года поступило 106 заявлений для включения в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. Это в четыре раза больше, чем за все предыдущие годы. При этом по различным причинам отклонено 51 заявление», — говорится в сообщении.

Известно, что основными статьями экспорта Тюменской области в КНР являются разлинче зерновые культуры и продукты его переработки. По данным «Заводоуковского маслозавода», в Китай экспортируют практически весь объем вырабатываемого рапсового масла. Так же на Восток отправляется тюменская древесина и лесопильная продукция.

Ранее URA.RU рассказало, что экспорту тюменского зерна в Китай может помешать карантинный сорняк, обнаруженный в двух районах области. Кроме того, сейчас тюменской агропродукции угрожают притворяшка-вор и другие амбарные вредители.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в 2023 году в четыре раза выросло число заявок от сельхозпроизводителей на включение в реестр экспортеров в КНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «За 8 месяцев 2023 года поступило 106 заявлений для включения в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. Это в четыре раза больше, чем за все предыдущие годы. При этом по различным причинам отклонено 51 заявление», — говорится в сообщении. Известно, что основными статьями экспорта Тюменской области в КНР являются разлинче зерновые культуры и продукты его переработки. По данным «Заводоуковского маслозавода», в Китай экспортируют практически весь объем вырабатываемого рапсового масла. Так же на Восток отправляется тюменская древесина и лесопильная продукция. Ранее URA.RU рассказало, что экспорту тюменского зерна в Китай может помешать карантинный сорняк, обнаруженный в двух районах области. Кроме того, сейчас тюменской агропродукции угрожают притворяшка-вор и другие амбарные вредители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...