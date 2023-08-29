Тюменские фермеры намерены покорить рынки Китая

В Тюменской области в четыре раза выросло количество заявок в реестр экспортеров в Китай

30 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Главные статьи экспорта Тюменской области в Китай — зерно и другая сельскохозяйственная продукция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области в 2023 году в четыре раза выросло число заявок от сельхозпроизводителей на включение в реестр экспортеров в КНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «За 8 месяцев 2023 года поступило 106 заявлений для включения в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. Это в четыре раза больше, чем за все предыдущие годы. При этом по различным причинам отклонено 51 заявление», — говорится в сообщении. Известно, что основными статьями экспорта Тюменской области в КНР являются разлинче зерновые культуры и продукты его переработки. По данным «Заводоуковского маслозавода», в Китай экспортируют практически весь объем вырабатываемого рапсового масла. Так же на Восток отправляется тюменская древесина и лесопильная продукция. Ранее URA.RU рассказало, что экспорту тюменского зерна в Китай может помешать карантинный сорняк, обнаруженный в двух районах области. Кроме того, сейчас тюменской агропродукции угрожают притворяшка-вор и другие амбарные вредители.

В Тюменской области в 2023 году в четыре раза выросло число заявок от сельхозпроизводителей на включение в реестр экспортеров в КНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «За 8 месяцев 2023 года поступило 106 заявлений для включения в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. Это в четыре раза больше, чем за все предыдущие годы. При этом по различным причинам отклонено 51 заявление», — говорится в сообщении. Известно, что основными статьями экспорта Тюменской области в КНР являются разлинче зерновые культуры и продукты его переработки. По данным «Заводоуковского маслозавода», в Китай экспортируют практически весь объем вырабатываемого рапсового масла. Так же на Восток отправляется тюменская древесина и лесопильная продукция. Ранее URA.RU рассказало, что экспорту тюменского зерна в Китай может помешать карантинный сорняк, обнаруженный в двух районах области. Кроме того, сейчас тюменской агропродукции угрожают притворяшка-вор и другие амбарные вредители.