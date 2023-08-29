Из-за оттока мигрантов в Тюмени взлетели цены на ремонтные работы

30 августа 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Мигранты, по словам бизнесменов, уезжают из Тюмени в поисках нового места работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени на 20% из-за оттока мигрантов подорожала стоимость ремонтных работ. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал владелец отделочной компании в Тюмени. «Работа бригад подорожала, примерно на 20%. Связано это с тем, что бригада — это те же люди, которые живут и тратят также деньги на жизнь, все вокруг подорожало, и они тоже подняли цены. Плюс добавилось и то, что часть работ выполняли мигранты, которым из-за плавающего курса рубля стало невыгодно работать в России, и они решили искать возможность заработать в других регионах», — рассказал бизнесмен. Агентство направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало производство кухонь и корпусной мебели. В среднем цена увеличилась почти на 60%.

В Тюмени на 20% из-за оттока мигрантов подорожала стоимость ремонтных работ. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал владелец отделочной компании в Тюмени. «Работа бригад подорожала, примерно на 20%. Связано это с тем, что бригада — это те же люди, которые живут и тратят также деньги на жизнь, все вокруг подорожало, и они тоже подняли цены. Плюс добавилось и то, что часть работ выполняли мигранты, которым из-за плавающего курса рубля стало невыгодно работать в России, и они решили искать возможность заработать в других регионах», — рассказал бизнесмен. Агентство направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало производство кухонь и корпусной мебели. В среднем цена увеличилась почти на 60%.