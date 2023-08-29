29 августа 2023

Из-за оттока мигрантов в Тюмени взлетели цены на ремонтные работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, мигрант, жилье, гастарбайтер, квартира, ипотека, ремонт, строитель, новостройка
Мигранты, по словам бизнесменов, уезжают из Тюмени в поисках нового места работы Фото:

В Тюмени на 20% из-за оттока мигрантов подорожала стоимость ремонтных работ. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал владелец отделочной компании в Тюмени.

«Работа бригад подорожала, примерно на 20%. Связано это с тем, что бригада — это те же люди, которые живут и тратят также деньги на жизнь, все вокруг подорожало, и они тоже подняли цены. Плюс добавилось и то, что часть работ выполняли мигранты, которым из-за плавающего курса рубля стало невыгодно работать в России, и они решили искать возможность заработать в других регионах», — рассказал бизнесмен.

Агентство направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало производство кухонь и корпусной мебели. В среднем цена увеличилась почти на 60%.

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В Тюмени на 20% из-за оттока мигрантов подорожала стоимость ремонтных работ. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал владелец отделочной компании в Тюмени. «Работа бригад подорожала, примерно на 20%. Связано это с тем, что бригада — это те же люди, которые живут и тратят также деньги на жизнь, все вокруг подорожало, и они тоже подняли цены. Плюс добавилось и то, что часть работ выполняли мигранты, которым из-за плавающего курса рубля стало невыгодно работать в России, и они решили искать возможность заработать в других регионах», — рассказал бизнесмен. Агентство направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало производство кухонь и корпусной мебели. В среднем цена увеличилась почти на 60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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