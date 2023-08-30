30 августа 2023

Тюменская компания продала Бразилии свою разработку

Тюменская компания «Хроники» продала Бразилии и ЮАР наборы робототехники
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Первый диджитал форум «Омбудсмен 2.0», на площадке детского технопарка «Кванториум». Челябинск , слон, робот
Глава «Хроники» презентовал набор робототехники на бизнес-инкубаторе БРИКС (архивное фото) Фото:

Представители тюменской компании «Хроники» на форуме БРИКС продали набор робототехники собственного производства предпринимателям из Бразилии и ЮАР. Об этом сообщил глава компании Евгений Борисов.

«Это была спонтанная продажа, я с собой взял один набор как выставочный — вот его у меня и забрали. Сейчас мы и с Бразилией, и с ЮАР договариваемся о более крупной партии, в этом месяце должны согласовать. Переводим методические материалы на английский язык, чтобы школьникам было доступно, и запускаем производство», — передают слова Борисова журналисты «РБК Тюмень».

По словам Борисова, его компания принимала участие в бизнес-инкубаторе БРИКС и победила в отборе. После этого она приняла участие в очной программе в Омске, что дало возможность главе компании презентовать свою разработку предпринимателям из Бразилии и других стран, заинтересованных в покупке наборов.

Также Борисов добавил, что три месяца назад был дан старт продажи их наборов под брендом «Роби». В течение 2023 года компания хочет продать более 500 наборов российским учебным заведениям и в розницу. По словам главы компании, производство конструктора уже налажено в Китае. А в Тюмени их комплектуют инструкциями и методическими материалами.

Ранее в Омске прошла очная программа бизнес-инкубатора БРИКС. На нее приехали основатели 25 бизнесов, чтобы представить инициативы инвесторам и заключить с ними контракты и соглашения. Участниками очной встречи были выбраны проекты представителей семи стран, помимо РФ: Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

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Представители тюменской компании «Хроники» на форуме БРИКС продали набор робототехники собственного производства предпринимателям из Бразилии и ЮАР. Об этом сообщил глава компании Евгений Борисов. «Это была спонтанная продажа, я с собой взял один набор как выставочный — вот его у меня и забрали. Сейчас мы и с Бразилией, и с ЮАР договариваемся о более крупной партии, в этом месяце должны согласовать. Переводим методические материалы на английский язык, чтобы школьникам было доступно, и запускаем производство», — передают слова Борисова журналисты «РБК Тюмень». По словам Борисова, его компания принимала участие в бизнес-инкубаторе БРИКС и победила в отборе. После этого она приняла участие в очной программе в Омске, что дало возможность главе компании презентовать свою разработку предпринимателям из Бразилии и других стран, заинтересованных в покупке наборов. Также Борисов добавил, что три месяца назад был дан старт продажи их наборов под брендом «Роби». В течение 2023 года компания хочет продать более 500 наборов российским учебным заведениям и в розницу. По словам главы компании, производство конструктора уже налажено в Китае. А в Тюмени их комплектуют инструкциями и методическими материалами. Ранее в Омске прошла очная программа бизнес-инкубатора БРИКС. На нее приехали основатели 25 бизнесов, чтобы представить инициативы инвесторам и заключить с ними контракты и соглашения. Участниками очной встречи были выбраны проекты представителей семи стран, помимо РФ: Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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