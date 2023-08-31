Тюменские подростки присоединились к смертельно опасной игре

Тюменские подростки специально провоцируют ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, зеленый свет, красный сигнал, автомобильный знак
Тюменские подростки начали создавать на дорогах аварийные ситуации Фото:

Подростки Тюменской области начали проверять друг друга на храбрость, перебегая по очереди дорогу перед проезжающими автомобилями. Об этом URA.RU сообщили местные автолюбители. Смертельно опасные игры школьники записывают на видео, а затем делятся роликами в закрытых группах популярных мессенджеров.

«На днях проезжал через поселок Березняки. Заметил, что у дороги стоит группа подростков. Когда стал подъезжать поближе, один из них резко начал перебегать дорогу прямо перед моим автомобилем. Я успел затормозить, а дети разбежались в разные стороны», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменский автолюбитель попал в аналогичную ситуацию. «Ехал в вечернее время по улице Ватутина. Внезапно, прямо перед моим автомобилем, выбежала группа подростков, буквально в пяти метрах от машины. После этого школьники скрылись во дворах. Потом я узнал от знакомых, что это у них такая экстремальная игра. Свои „забеги“ они записывают на видео, а ролики выкладывают в мессенджерах», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили о том, что в августе 2023 года на дорогах региона произошло 18 ДТП с участием детей. «В августе 2023 года произошло 18 аварий с участием несовершеннолетних. Один ребенок погиб. 18 — получили травмы различной степени тяжести», — сообщили агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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Подростки Тюменской области начали проверять друг друга на храбрость, перебегая по очереди дорогу перед проезжающими автомобилями. Об этом URA.RU сообщили местные автолюбители. Смертельно опасные игры школьники записывают на видео, а затем делятся роликами в закрытых группах популярных мессенджеров. «На днях проезжал через поселок Березняки. Заметил, что у дороги стоит группа подростков. Когда стал подъезжать поближе, один из них резко начал перебегать дорогу прямо перед моим автомобилем. Я успел затормозить, а дети разбежались в разные стороны», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой тюменский автолюбитель попал в аналогичную ситуацию. «Ехал в вечернее время по улице Ватутина. Внезапно, прямо перед моим автомобилем, выбежала группа подростков, буквально в пяти метрах от машины. После этого школьники скрылись во дворах. Потом я узнал от знакомых, что это у них такая экстремальная игра. Свои „забеги“ они записывают на видео, а ролики выкладывают в мессенджерах», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили о том, что в августе 2023 года на дорогах региона произошло 18 ДТП с участием детей. «В августе 2023 года произошло 18 аварий с участием несовершеннолетних. Один ребенок погиб. 18 — получили травмы различной степени тяжести», — сообщили агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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