В Тюменской области подорожала военная экипировка

Несколько месяцев назад комплект военной экипировки стоил на 10 тысяч рублей дешевле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стоимость комплекта военной экипировки, в который входят бронежилет, подсумки, «напашник» и «пятиточечник», выросла до 60 тысяч рублей. Соответствующие объявления были опубликованы на сайте Авито. При этом, несколько месяцев назад аналогичный комплект экипировки можно было приобрести за 50 тысяч рублей.

«Комплект: бронежилет плитник, подсумки 3 шт., „напашник“, „пятиточечник“, комплект КАП. Кевлар в „напашнике“, „пятиточечнике“. Плиты стальные. Выполнен из материала кордура 1000 мох, ИК-ремиссия. Качество супер. Цена за весь указанный комплект — 60 тыс. рублей», — указано в одном из объявлений, опубликованных на сайте Авито.

По словам источника агентства, несколько месяцев назад аналогичный комплект военной экипировки стоил на 10 тысяч рублей дешевле. «Цены на экипировку выросли у частников, которые торгуют через интернет. В обычных магазинах стоимость указанных товаров практически не изменилась. Если и был рост стоимости, то незначительный», — отметил собеседник URA.RU.

В УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.