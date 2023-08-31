31 августа 2023

В Тюменской области подорожала военная экипировка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь, шлем, ателье, бронежилеты, экипировка сво, стальной шлем, каска военная
Несколько месяцев назад комплект военной экипировки стоил на 10 тысяч рублей дешевле Фото:

Стоимость комплекта военной экипировки, в который входят бронежилет, подсумки, «напашник» и «пятиточечник», выросла до 60 тысяч рублей. Соответствующие объявления были опубликованы на сайте Авито. При этом, несколько месяцев назад аналогичный комплект экипировки можно было приобрести за 50 тысяч рублей.

«Комплект: бронежилет плитник, подсумки 3 шт., „напашник“, „пятиточечник“, комплект КАП. Кевлар в „напашнике“, „пятиточечнике“. Плиты стальные. Выполнен из материала кордура 1000 мох, ИК-ремиссия. Качество супер. Цена за весь указанный комплект — 60 тыс. рублей», — указано в одном из объявлений, опубликованных на сайте Авито.

По словам источника агентства, несколько месяцев назад аналогичный комплект военной экипировки стоил на 10 тысяч рублей дешевле. «Цены на экипировку выросли у частников, которые торгуют через интернет. В обычных магазинах стоимость указанных товаров практически не изменилась. Если и был рост стоимости, то незначительный», — отметил собеседник URA.RU.

В УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Стоимость комплекта военной экипировки, в который входят бронежилет, подсумки, «напашник» и «пятиточечник», выросла до 60 тысяч рублей. Соответствующие объявления были опубликованы на сайте Авито. При этом, несколько месяцев назад аналогичный комплект экипировки можно было приобрести за 50 тысяч рублей. «Комплект: бронежилет плитник, подсумки 3 шт., „напашник“, „пятиточечник“, комплект КАП. Кевлар в „напашнике“, „пятиточечнике“. Плиты стальные. Выполнен из материала кордура 1000 мох, ИК-ремиссия. Качество супер. Цена за весь указанный комплект — 60 тыс. рублей», — указано в одном из объявлений, опубликованных на сайте Авито. По словам источника агентства, несколько месяцев назад аналогичный комплект военной экипировки стоил на 10 тысяч рублей дешевле. «Цены на экипировку выросли у частников, которые торгуют через интернет. В обычных магазинах стоимость указанных товаров практически не изменилась. Если и был рост стоимости, то незначительный», — отметил собеседник URA.RU. В УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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