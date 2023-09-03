Курганская эскортница получила срок за разбой в Москве. Скрин

04 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Эскортница из Кургана попала под суд за разбой в столице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганская эскортница Дарья Воробьева получила тюремный срок в Москве за разбой и вымогательство. Женщина вместе с двумя сообщниками разыграла театрализованное представление, изобразив ситуацию так, будто эскортницу поймали на измене. Об этом корреспонденту сообщил источник. «Воробьевой дали срок почти восемь лет исправительной колонии. Она заманила к себе на арендованную квартиру пострадавшего, после чего ее сообщники пришли туда и начали избивать и угрожать мужчине. Они забрали у него деньги и снимали все на камеру мобильного телефона», — делится с URA.RU источник. Соответствующая информация также появилась на сайте Московского городского суда. Сообщается, что обвиняемые вступили в сговор, по которому Воробьева должна была вызвать доверие у потерпевшего и пригласить в квартиру. По информации Московского горсуда, эскортница после того, как пострадавший пришел в арендованное жилье, впустила своих сообщников. Там преступники представили ситуацию так, будто поймали Воробьеву на измене и снимали на видео потерпевшего в обнаженном виде. После чего насильно посадили пострадавшего на стул и ударили кулаками по голове. Один из сообщников угрожал мужчине туристическим ножом. В этот момент второй преступник проверял сумку пострадавшего. Сообщник забрал 170 000 рублей и банковскую карту. С телефона мужчины преступники перевели 140 000 рублей. После этого сообщники выяснили у мужчины пин-код от карты и отправили Воробьеву обналичить деньги в размере 60 000 рублей. Как указано в судебном акте, Воробьева и ее сообщники свою вину признавать не стали. С ее слов, с потерпевшим она познакомилась в массажном салоне и у них сложились отношения. Воробьева пояснила, что мужчина снял для нее квартиру в столице и приходил к ней на чай. При этом, один из сообщников настаивал, что у него с Воробьевой — пара. С его слов, он поймал ее на измене, ударил ее и ушел из квартиры. Преступники подавали апелляцию на решение суда, однако курганской эскортнице наказание не изменили — ее приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В открытых источниках сообщается, что Воробьева состояла в одном из модельных агентств, которое предоставляло услуги сопровождения. При этом, в отзывах есть информация, что после одного из заказов, женщина не вернула часть денег агенту, заявив, что с клиентом она на встречалась. Однако сам агент эту информацию опровергает. Воробьева, по информации источников, знакома с другими представительницами эскорта в Кургане. Курганская эскортница попала под суд за разбой и вымогательство Фото: скрин базы эскорта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская эскортница Дарья Воробьева получила тюремный срок в Москве за разбой и вымогательство. Женщина вместе с двумя сообщниками разыграла театрализованное представление, изобразив ситуацию так, будто эскортницу поймали на измене. Об этом корреспонденту сообщил источник. «Воробьевой дали срок почти восемь лет исправительной колонии. Она заманила к себе на арендованную квартиру пострадавшего, после чего ее сообщники пришли туда и начали избивать и угрожать мужчине. Они забрали у него деньги и снимали все на камеру мобильного телефона», — делится с URA.RU источник. Соответствующая информация также появилась на сайте Московского городского суда. Сообщается, что обвиняемые вступили в сговор, по которому Воробьева должна была вызвать доверие у потерпевшего и пригласить в квартиру. По информации Московского горсуда, эскортница после того, как пострадавший пришел в арендованное жилье, впустила своих сообщников. Там преступники представили ситуацию так, будто поймали Воробьеву на измене и снимали на видео потерпевшего в обнаженном виде. После чего насильно посадили пострадавшего на стул и ударили кулаками по голове. Один из сообщников угрожал мужчине туристическим ножом. В этот момент второй преступник проверял сумку пострадавшего. Сообщник забрал 170 000 рублей и банковскую карту. С телефона мужчины преступники перевели 140 000 рублей. После этого сообщники выяснили у мужчины пин-код от карты и отправили Воробьеву обналичить деньги в размере 60 000 рублей. Как указано в судебном акте, Воробьева и ее сообщники свою вину признавать не стали. С ее слов, с потерпевшим она познакомилась в массажном салоне и у них сложились отношения. Воробьева пояснила, что мужчина снял для нее квартиру в столице и приходил к ней на чай. При этом, один из сообщников настаивал, что у него с Воробьевой — пара. С его слов, он поймал ее на измене, ударил ее и ушел из квартиры. Преступники подавали апелляцию на решение суда, однако курганской эскортнице наказание не изменили — ее приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В открытых источниках сообщается, что Воробьева состояла в одном из модельных агентств, которое предоставляло услуги сопровождения. При этом, в отзывах есть информация, что после одного из заказов, женщина не вернула часть денег агенту, заявив, что с клиентом она на встречалась. Однако сам агент эту информацию опровергает. Воробьева, по информации источников, знакома с другими представительницами эскорта в Кургане.