31 августа 2023

Чиновники предупредили курганцев о бойцовском клубе, который не вправе работать с детьми

Департамент образования предупредил курганцев о бойцовском клубе без лицензии
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка ЖГУТа в спортзале. Екатеринбург
Департамент образования и науки назвал бойцовский клуб, не имеющий лицензии (фото из архива) Фото:

Центр развития боевых искусств «Бойцовский клуб «АСГАРД» не вправе обучать и тренировать детей, поскольку не имеет бессрочной лицензии. Об этом департамент образования и науки Курганской области информирует родителей в своем telegram-канале.

«Вниманию родителей, чьи дети занимаются или планируют прийти в Центр развития боевых искусств «Бойцовский клуб «АСГАРД»! По состоянию на 1 сентября данная организация дополнительного образования (ИНН 4500005237) не вправе осуществлять свою деятельность, поскольку не имеет бессрочной лицензии. Законное право осуществления образовательной деятельности возникнет у организации с момента получения бессрочной лицензии. О выдаче бойцовскому клубу «АСГАРД» необходимых документов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении департамента образования и науки Курганской области.

Руководитель центра Наталья Копотилова рассказала URA.RU, что клуб «АСГАРБ» приостановил работу с детьми до момента получения бессрочной лицензии, завершает ремонт в новом помещении и готовится к лицензированию. «Мы приобрели просторное помещение по ул. Свердлова, 13 площадью 540 квадратных метров. Это большой спортзал, который полностью соответствует всем требованиям и стандартам образования. Сейчас в нем завершаются ремонтные работы, мы готовимся к лицензированию. К сожалению, работы шли не так быстро, как нам хотелось бы», — сказала Копотилова. Ранее клуб работал при наличии временной лицензии.

Так будет выглядеть новый спортзал бойцовского клуба «АСГАРД» после ремонта
Так будет выглядеть новый спортзал бойцовского клуба «АСГАРД» после ремонта
Фото:
При проектировании ремонта помещения были учтены требования и образовательные стандарты
При проектировании ремонта помещения были учтены требования и образовательные стандарты
Фото:
В новом зале спортивного клуба «АСГАРД» завершаются ремонтные работы
В новом зале спортивного клуба «АСГАРД» завершаются ремонтные работы
Фото:
После завершения ремонта клуб «АСГАРД» планирует пройти процедуру лицензирования, чтобы продолжить обучать детей
После завершения ремонта клуб «АСГАРД» планирует пройти процедуру лицензирования, чтобы продолжить обучать детей
Фото:
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Центр развития боевых искусств «Бойцовский клуб «АСГАРД» не вправе обучать и тренировать детей, поскольку не имеет бессрочной лицензии. Об этом департамент образования и науки Курганской области информирует родителей в своем telegram-канале. «Вниманию родителей, чьи дети занимаются или планируют прийти в Центр развития боевых искусств «Бойцовский клуб «АСГАРД»! По состоянию на 1 сентября данная организация дополнительного образования (ИНН 4500005237) не вправе осуществлять свою деятельность, поскольку не имеет бессрочной лицензии. Законное право осуществления образовательной деятельности возникнет у организации с момента получения бессрочной лицензии. О выдаче бойцовскому клубу «АСГАРД» необходимых документов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении департамента образования и науки Курганской области. Руководитель центра Наталья Копотилова рассказала URA.RU, что клуб «АСГАРБ» приостановил работу с детьми до момента получения бессрочной лицензии, завершает ремонт в новом помещении и готовится к лицензированию. «Мы приобрели просторное помещение по ул. Свердлова, 13 площадью 540 квадратных метров. Это большой спортзал, который полностью соответствует всем требованиям и стандартам образования. Сейчас в нем завершаются ремонтные работы, мы готовимся к лицензированию. К сожалению, работы шли не так быстро, как нам хотелось бы», — сказала Копотилова. Ранее клуб работал при наличии временной лицензии.
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