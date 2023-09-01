Власти Тюмени сообщили, когда начнется отопительный сезон

В Тюмени дадут отопление после того, как средняя температура воздуха за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом сообщили городские власти.
«Крайний срок подачи тепла устанавливается в соответствии с законодательством: отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов», — следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации Тюмени. Также будут учитывать прогноз погоды на ближайшие дни.
На данный момент заканчивается подготовка к отопительному сезону. Выполнен ремонт объектов электроснабжения. Проводится реконструкция муниципальных котельных в Матмасы и Рощино. Планируется заменить около 13 километров сетей теплоснабжения.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.