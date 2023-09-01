01 сентября 2023

Власти Тюмени сообщили, когда начнется отопительный сезон

Администрация Тюмени пообещала включить отопление при температуре ниже 8 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
В Тюмени завершают подготовку к отопительному сезону Фото:

В Тюмени дадут отопление после того, как средняя температура воздуха за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом сообщили городские власти.

«Крайний срок подачи тепла устанавливается в соответствии с законодательством: отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов», — следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации Тюмени. Также будут учитывать прогноз погоды на ближайшие дни.

На данный момент заканчивается подготовка к отопительному сезону. Выполнен ремонт объектов электроснабжения. Проводится реконструкция муниципальных котельных в Матмасы и Рощино. Планируется заменить около 13 километров сетей теплоснабжения.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени дадут отопление после того, как средняя температура воздуха за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом сообщили городские власти. «Крайний срок подачи тепла устанавливается в соответствии с законодательством: отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов», — следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации Тюмени. Также будут учитывать прогноз погоды на ближайшие дни. На данный момент заканчивается подготовка к отопительному сезону. Выполнен ремонт объектов электроснабжения. Проводится реконструкция муниципальных котельных в Матмасы и Рощино. Планируется заменить около 13 километров сетей теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...