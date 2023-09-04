В Новом Уренгое произошла авария из-за несовершеннолетнего мотоциклиста. Фото

05 сентября 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Водитель одного из мотоциклов был госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира из-за несовершеннолетнего водителя мотоцикла произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое 4 сентября около 18:45 минут на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира, несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland проехал на красный сигнал светофора. Из-за этого он допустил столкновение с мотоциклом Victory Vegas. В результате аварии водителя мотоцикла Victory Vegas госпитализировали», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Фото: Госавтоинспекция Ямала, telegram-канал, https://t.me/gibdd89/4576

В Новом Уренгое на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира из-за несовершеннолетнего водителя мотоцикла произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое 4 сентября около 18:45 минут на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира, несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland проехал на красный сигнал светофора. Из-за этого он допустил столкновение с мотоциклом Victory Vegas. В результате аварии водителя мотоцикла Victory Vegas госпитализировали», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.