04 сентября 2023
03 сентября 2023

В Новом Уренгое произошла авария из-за несовершеннолетнего мотоциклиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель одного из мотоциклов был госпитализирован Фото:

В Новом Уренгое на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира из-за несовершеннолетнего водителя мотоцикла произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Новом Уренгое 4 сентября около 18:45 минут на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира, несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland проехал на красный сигнал светофора. Из-за этого он допустил столкновение с мотоциклом Victory Vegas. В результате аварии водителя мотоцикла Victory Vegas госпитализировали», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

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В Новом Уренгое на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира из-за несовершеннолетнего водителя мотоцикла произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое 4 сентября около 18:45 минут на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира, несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland проехал на красный сигнал светофора. Из-за этого он допустил столкновение с мотоциклом Victory Vegas. В результате аварии водителя мотоцикла Victory Vegas госпитализировали», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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