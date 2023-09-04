Водитель одного из мотоциклов был госпитализирован
В Новом Уренгое на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира из-за несовершеннолетнего водителя мотоцикла произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В Новом Уренгое 4 сентября около 18:45 минут на пересечении улиц Дружбы Народов и проспекта Мира, несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland проехал на красный сигнал светофора. Из-за этого он допустил столкновение с мотоциклом Victory Vegas. В результате аварии водителя мотоцикла Victory Vegas госпитализировали», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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