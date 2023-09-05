Жителя Кубани задержали по подозрению в госизмене. Видео

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Подозреваемого задержали за госизмену (архивное фото) Фото:

ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку перейти на сторону Украины. Об этом сообщает само федеральное управление.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Его приводит РИА Новости.

Уточняется, что подозреваемый контактировал с вербовщиком из СБУ для участия в боевых действиях против РФ. Мужчина пытался выехать на территорию Украины.

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ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку перейти на сторону Украины. Об этом сообщает само федеральное управление. «Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Его приводит РИА Новости. Уточняется, что подозреваемый контактировал с вербовщиком из СБУ для участия в боевых действиях против РФ. Мужчина пытался выехать на территорию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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