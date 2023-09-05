Жителя Кубани задержали по подозрению в госизмене. Видео

05 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали за госизмену (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку перейти на сторону Украины. Об этом сообщает само федеральное управление. «Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Его приводит РИА Новости. Уточняется, что подозреваемый контактировал с вербовщиком из СБУ для участия в боевых действиях против РФ. Мужчина пытался выехать на территорию Украины.

ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку перейти на сторону Украины. Об этом сообщает само федеральное управление. «Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Его приводит РИА Новости. Уточняется, что подозреваемый контактировал с вербовщиком из СБУ для участия в боевых действиях против РФ. Мужчина пытался выехать на территорию Украины.