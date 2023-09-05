Подозреваемого задержали за госизмену (архивное фото)
ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку перейти на сторону Украины. Об этом сообщает само федеральное управление.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Его приводит РИА Новости.
Уточняется, что подозреваемый контактировал с вербовщиком из СБУ для участия в боевых действиях против РФ. Мужчина пытался выехать на территорию Украины.
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