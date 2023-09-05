Школу в курганском округе возглавила директор, осужденная по уголовной статье

В Звериноголовской школе — новый директор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы назначена Ирина Касенова, которая в 2012 году была осуждена за ДТП с пешеходом. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования.

«Коллективу Звериноголовской школы представили нового директора — Ирину Касенову. Она ранее была признана виновной в совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью пешеходу. В педагогическом сообществе возник вопрос, почему выбор властей пал именно на эту кандидатуру», — рассказал источник.

URA.RU направило в администрацию Звериноголовского округа запрос с просьбой прокомментировать информацию о кадровом решении, на момент публикации ответ не поступил. В департаменте образования и науки Курганской области агентству пояснили, что наличие судимости по ч. 1 ст. 264 УК РФ за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта не является препятствием для работы в образовательной организации, в том числе для педагогической деятельности.

Ранее обязанности директора Звериноголовской школы исполняла Марина Кин. Она продолжит работать заместителем директора. В феврале 2023 года URA.RU писало, что педагоги Звериноголовской школы пожаловались на несправедливое распределение стимулирующих выплат. В ответ департамент образования обещал провести проверку в отношении действий и. о. директора Марины Кин, но нарушений не нашел. По данным СБИС, за последние пять лет в Звериноголовской школе сменили шесть руководителей. Наиболее громкий скандал в школе произошел в 2017 году, когда коллектив записал обращение президенту Владимиру Путину о нарушениях в выплате зарплат.