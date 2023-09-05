05 сентября 2023

В Тюмени ребенок упал в открытый канализационный люк

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, канализация, колодец, открытый люк
После ЧП ребенок стал бояться открытых канализационных люков Фото:

Администрация Тюмени выплатит 350 тысяч рублей 12-летней девочке, которая упала в открытый канализационный люк. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«Днем в октябре 2022 года 12-летняя девочка направлялась в ТРЦ „Колумб“ и на тропинке в лесном массиве в районе дома № 115 по Московскому тракту упала в открытый неогороженный люк. В результате прокурорского вмешательства администрация Тюмени выплатит ребенку 350 тысяч рублей», — указано в сообщении областной прокуратуры.

В результате ЧП девочка сломала лодыжку. Выбраться из люка ей помогли прохожие. Также ребенку был причинен моральный вред. В прокуратуре утверждают, что она стала испытывать страх перед канализационными люками. Деньги в пользу пострадавшей взыскал с мэрии Центральный районный суд Тюмени.

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Администрация Тюмени выплатит 350 тысяч рублей 12-летней девочке, которая упала в открытый канализационный люк. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Днем в октябре 2022 года 12-летняя девочка направлялась в ТРЦ „Колумб“ и на тропинке в лесном массиве в районе дома № 115 по Московскому тракту упала в открытый неогороженный люк. В результате прокурорского вмешательства администрация Тюмени выплатит ребенку 350 тысяч рублей», — указано в сообщении областной прокуратуры. В результате ЧП девочка сломала лодыжку. Выбраться из люка ей помогли прохожие. Также ребенку был причинен моральный вред. В прокуратуре утверждают, что она стала испытывать страх перед канализационными люками. Деньги в пользу пострадавшей взыскал с мэрии Центральный районный суд Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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