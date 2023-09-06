Исключенный депутат Исламов подаст в суд на решение курганской думы

Артем Исламов будет оспаривать решение о лишении депутатского мандата за счет на Кипре трехлетней давности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Артем Исламов, которого исключили на внеочередном заседании гордумы за счет в банке за пределами РФ, не согласился с принятым решением и будет его оспаривать. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям.

«Решение не легитимно. В части действий городской думы, депутаты просто выполнили требование прокуратуры. Исламов пойдет в суд и будет оспаривать это решение», — уточнил инсайдер. Источник уверен, что ни у прокуратуры, ни у депутатов нет права лишать Исламова мандата, так как его выбирали люди. С его слов, лишиться права быть депутатом человек может в нескольких случаях — если признан судом преступником, сам отказался от места в думе или умер.

Корреспондент URA.RU взял комментарий у депутата гордумы Ивана Камшилова, который присутствовал на заседании и воздержался от голосования об исключении. «Решение было принято в рамках действующего законодательства, но интересно, что вспомнили про это спустя три года после обнаружения у него счета на Кипре» — отметил Камшилов. С его слов, Исламов был приглашен на заседание, но не присутствовал на нем.

Ранее URA.RU писало, что по данным прокуратуры, Артем Исламов нарушил закон о противодействии коррупции. В 2020 году, будучи председателем комиссии по бюджету, налогам сборам он имел счет в банке, расположенном за пределами РФ в юрисдикции Кипра. Решение об исключении было принято 6 сентября на внеочередном заседании гордумы Кургана.