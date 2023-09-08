В «Александровской ярмарке» в Кургане приняли участие более 100 предпринимателей

Ярмарка проходила на Троицкой площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Александровской ярмарке», которая проходила в Кургане, приняли участие более 100 предприятий и предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня на Троицкой площади ярмарка. Масштабно, красиво, с размахом. Более 100 предприятий и предпринимателей приняли участие и развернули свою торговлю», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Гости ярмарки водили хороводы, учились ткать ковры, вышивать, квасить капусту и рубить дрова. Жители города знакомились с традициями и особенностями быта предков, а также могли попробовать соления и варенья «от хозяек со всего региона».

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