08 сентября 2023

В «Александровской ярмарке» в Кургане приняли участие более 100 предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Медовый спас. Курган, ярмарка, зауральский торговый дом, медовый спас
Ярмарка проходила на Троицкой площади Фото:

В «Александровской ярмарке», которая проходила в Кургане, приняли участие более 100 предприятий и предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня на Троицкой площади ярмарка. Масштабно, красиво, с размахом. Более 100 предприятий и предпринимателей приняли участие и развернули свою торговлю», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Гости ярмарки водили хороводы, учились ткать ковры, вышивать, квасить капусту и рубить дрова. Жители города знакомились с традициями и особенностями быта предков, а также могли попробовать соления и варенья «от хозяек со всего региона».

Ранее жителей Курганской области пригласили на необычный фестиваль брутальных мужских ремесел с обрядом сжигания негатива и кузнечной свадьбой. Первый региональный фестиваль «Растотурка» пройдет 16 сентября.

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В «Александровской ярмарке», которая проходила в Кургане, приняли участие более 100 предприятий и предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Сегодня на Троицкой площади ярмарка. Масштабно, красиво, с размахом. Более 100 предприятий и предпринимателей приняли участие и развернули свою торговлю», — написал Шумков в своем telegram-канале. Гости ярмарки водили хороводы, учились ткать ковры, вышивать, квасить капусту и рубить дрова. Жители города знакомились с традициями и особенностями быта предков, а также могли попробовать соления и варенья «от хозяек со всего региона». Ранее жителей Курганской области пригласили на необычный фестиваль брутальных мужских ремесел с обрядом сжигания негатива и кузнечной свадьбой. Первый региональный фестиваль «Растотурка» пройдет 16 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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